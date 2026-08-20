Giochi del Mediterraneo: la spedizione azzurra a Taranto, domani la cerimonia d'apertura

La ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo è pronta per alzare il velo. Domani, venerdì 21 luglio a partire dalle ore 20, lo stadio Earsmo Iacovone di Taranto sarà il teatro della Cerimonia di Apertura (oggi già alcune gare, si parte con la pallavolo).
La delegazione italiana, composta da 497 atleti, sfilerà sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In tribuna sarà presente anche il presidente della Figc Giovanni Malagò che vedrà, dietro al tricolore portato da Filippo Tortu e Irma Testa (con loro tanti altri grandi campioni dello sport italiano come Gianmarco Tamberi e Benedetta Pilato), le nazionali di calcio Under 18 e Under 19 femminile.