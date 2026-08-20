Giochi del Mediterraneo: la spedizione azzurra a Taranto, domani la cerimonia d'apertura

La delegazione italiana, composta da 497 atleti, sfilerà sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente del Consiglio Giorgia Meloni. In tribuna sarà presente anche il presidente della Figc Giovanni Malagò che vedrà, dietro al tricolore portato da Filippo Tortu e Irma Testa (con loro tanti altri grandi campioni dello sport italiano come Gianmarco Tamberi e Benedetta Pilato), le nazionali di calcio Under 18 e Under 19 femminile.