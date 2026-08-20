Basket: a Trento amichevoli per Azzurri e Azzurre

Entrambe le nazionali del basket, sia la femminile sia la maschile e femminile, saranno protagoniste alla Bts Arena di Trento nel fine settimana. Si parte domani alle 19.30 con le azzurre di coach Andrea Capobianco, che affronteranno la Cina in un'amichevole che rappresenterà l'unico test casalingo in vista dei Mondiali in programma a Berlino dal 4 al 13 settembre, dove nel girone affronteranno nuovamente la nazionale di Pechino. Sabato 22 agosto, sempre alle 19.30, sarà invece il turno degli azzurri del ct Luca Banchi, che sfideranno l'Estonia nella dodicesima edizione della Trentino Basket Cup. Per loro, il test di Trento rappresenterà un'importante tappa di avvicinamento alla prima partita della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2027, che si disputeranno in Qatar la prossima estate.