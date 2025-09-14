Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

MotoGp: record di spettatori a Misano, oltre 174.000 in 3 giorni

14 Set 2025 - 20:16

Record di spettatori al Gran Premio di San Marino con 174.821 presenze nei tre giorni di gare sul circuito di Misano Adriatico. I numeri comunicati dalla Repubblica di San Marino fanno superare il precedente primato di 163.000 appassionati archiviato nel 2024: nel dettaglio sono stati 31.170 nel pre-weekend, 51.980 ieri e 91.671 oggi per la gara vinta da Marc Marquez. Il risultato coincide con l'annuncio del rinnovo dell'accordo tra Dorna Sports e i promotori fino al 2031. L'evento genera un indotto superiore agli 85 milioni secondo i dati 2024 contenuiti in una nota della Segreteria di Stato per lo Sport di San Marino. All'edizione 2025 del Gran Premio hanno partecipato i Capitani Reggenti sammarinesi, Denise Bronzetti e Italo Righi con diversi segretari di Stato. "Il rinnovo dell'accordo fino al 2031 è un traguardo che ci riempie di soddisfazione", dice Rossano Fabbri, Segretario per lo Sport. "San Marino si conferma partner fondamentale in un evento globale". La partnership coinvolge Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna e comuni della Riviera. La presenza della MotoGP a Misano è garantita dal 2007 con crescita costante del pubblico: dagli 80mila spettatori del debutto ai numeri record di quest'anno.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

03:26
DICH BUONFIGLIO DICH

Buonfiglio: "La Nazionale di calcio? Andremo ai Mondiali"

02:21
DICH TAMBERI DA TOKYO 14/9 DICH

Tamberi: "Dispiace molto, non ho azzeccato neanche un salto"

01:55
DICH JACOBS SU RITIRO DA TOKYO 14/9 DICH

Jacobs pensa al ritiro: "Smettere? È il momento di fare delle scelte"

02:19
DICH BATTOCLETTI MONDIALI TOKTO 13/9 DICH

Battocletti: "Sto vivendo un sogno, grazie a tutta l’Italia"

01:39
DICH FABBRI MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Fabbri, una gioia di bronzo: "Me lo meritavo. E me lo dedico"

00:49
DICH JACOBS MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Jacobs: "Non sono soddisfatto, voglio la finale a tutti i costi"

00:47
DICH DOSSO MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Dosso: "Non capita tutti i giorni di vincere una batteria ai Mondiali"

00:27
DICH IAPICHINO DOPO ELIMINAZIONE MONDIALI DICH

Lo shock di Iapichino: "No comment, parlerò quando sarò più lucida""

03:07
DICH DE GIORGI PRE MONDIALE 13/9 DICH

De Giorgi alla vigilia del Mondiale: "Conosciamo poco l'Algeria ma è la più debole del girone"

01:02
DICH PALMISANO TOKYO 13-09 DICH

Palmisano: "Una medaglia speciale in un posto che mi mancava"

01:19
DICH PENNETTA 10 ANNI DOPO US OPEN DICH NEW 2

Pennetta"10 anni dopo la vittoria allo US Open: "Dopo l'ultimo colpo, la calma"

01:31
Eccellenze nello sport

Eccellenze nello sport

01:34
Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

01:30
MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

02:33
DICH CAMPRIANI DICH

Campriani: "Avanti tutta verso Los Angeles con tante novità"

03:26
DICH BUONFIGLIO DICH

Buonfiglio: "La Nazionale di calcio? Andremo ai Mondiali"

I più visti di Altri Sport

DICH BATTOCLETTI MONDIALI TOKTO 13/9 DICH

Battocletti: "Sto vivendo un sogno, grazie a tutta l’Italia"

DICH JACOBS SU RITIRO DA TOKYO 14/9 DICH

Jacobs pensa al ritiro: "Smettere? È il momento di fare delle scelte"

DICH JACOBS MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Jacobs: "Non sono soddisfatto, voglio la finale a tutti i costi"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

DICH BRIGNONE PER SITO 3/8 DICH

Brignone: "Quanto tempo per il rientro? Non lo so e non lo sanno i medici"

DICH DOSSO MONDIALI TOKYO 13/9 DICH

Dosso: "Non capita tutti i giorni di vincere una batteria ai Mondiali"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:16
MotoGp, Marquez: "Chiudiamo il campionato in Giappone"
20:16
MotoGp: record di spettatori a Misano, oltre 174.000 in 3 giorni
19:15
Oltre 20mila presenze all'Historic Minardi Day a Imola
18:14
Vuelta: a Madrid proteste pro Palestina durante tappa finale
18:14
Pallavolo, Italia-Algeria 3-0 all'esordio mondiale