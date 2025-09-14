MotoGp: record di spettatori a Misano, oltre 174.000 in 3 giorni

Record di spettatori al Gran Premio di San Marino con 174.821 presenze nei tre giorni di gare sul circuito di Misano Adriatico. I numeri comunicati dalla Repubblica di San Marino fanno superare il precedente primato di 163.000 appassionati archiviato nel 2024: nel dettaglio sono stati 31.170 nel pre-weekend, 51.980 ieri e 91.671 oggi per la gara vinta da Marc Marquez. Il risultato coincide con l'annuncio del rinnovo dell'accordo tra Dorna Sports e i promotori fino al 2031. L'evento genera un indotto superiore agli 85 milioni secondo i dati 2024 contenuiti in una nota della Segreteria di Stato per lo Sport di San Marino. All'edizione 2025 del Gran Premio hanno partecipato i Capitani Reggenti sammarinesi, Denise Bronzetti e Italo Righi con diversi segretari di Stato. "Il rinnovo dell'accordo fino al 2031 è un traguardo che ci riempie di soddisfazione", dice Rossano Fabbri, Segretario per lo Sport. "San Marino si conferma partner fondamentale in un evento globale". La partnership coinvolge Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna e comuni della Riviera. La presenza della MotoGP a Misano è garantita dal 2007 con crescita costante del pubblico: dagli 80mila spettatori del debutto ai numeri record di quest'anno.