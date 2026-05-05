MotoGp: Morbidelli, a Le Mans disputato belle gare, pioggia sarà protagonista

"Il weekend di Le Mans sarà molto importante per noi. La pista mi piace e qui ho disputato delle belle gare e fatto belle rimonte. Le prime gare della stagione non sono state semplici, ma il podio Sprint a Jerez ci ha dato tanta motivazione". Così Franco Morbidelli, pilota della Ducati del team VR46 alla vigilia del weekend del Gp di Francia di MotoGp, sul circuito di Le Mans. "Durante la giornata di test abbiamo lavorato molto e arriviamo in Francia con la voglia di fare bene e con l'obiettivo di tornare a lottare con costanza per le posizioni di vertice. Sembra che la pioggia sarà protagonista questo fine settimana, ci adatteremo in ogni caso e situazione e lavoreremo per fare un passo in avanti", ha aggiunto.