Internazionali: Djokovic e Tsitsipas a Piazza del Popolo, allenamento dalle 15.30

Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas saranno protagonisti oggi di una speciale staffetta nel cuore di Roma, sul campo in terra rossa a Piazza del Popolo, cornice della cerimonia del sorteggio. Si allenerà prima il greco, dalle 15.30 alle 17, poi il serbo, secondo campione più titolato nella storia del torneo, dalle 17 alle 18. Due campioni amatissimi, come dimostra l'affetto dei tifosi nel primo allenamento del serbo sul Centrale, sono pronti a dare spettacolo in uno dei luoghi più belli della Capitale, per tutti gli appassionati, i romani, i turisti. Un'occasione unica, per gustarsi il grande tennis, gratis, nel centro della città.