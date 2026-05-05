Si riempie la chiesa per i funerali di Zanardi, all'altare la sua handbike

A mezz'ora dall'inizio dei funerali di Alex Zanardi, la basilica di Santa Giustina a Padova è già piena e molte persone sono rimaste in piedi. Sotto l'altare è stata portata l'handbike dell'atleta bolognese, che normalmente è custodita al museo della Medicina poco distante. Tra i primi ad arrivare i ragazzi di Obiettivo3, l'associazione che Zanardi ha creato per promuovere la handbike, il presidente della Fia Stefano Domenicali, Jorg Kottmeier responsabile di Bmw Motosport quando il campione bolognese ebbe l'incidente nel 2001, Luca Pancalli già presidente del Comitato italiano paralimpico, Gian Carlo Minardi, l'atleta paralimpica Giusi Versace. C'è anche l'ex calciatore paraguaiano del Vicenza Julio Gonzalez, che a seguito di un incidente nel 2005 subì l'amputazione di un braccio. "Zanardi venne a trovarmi in ospedale, mi diede una carica pazzesca", racconta.