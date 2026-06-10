MotoGP: GP d'Aragona resta in calendario anche nel 2027

10 Giu 2026 - 17:40
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

Il Gp di Aragona resta nel calendario MotoGp anche nel 2027. Tutto lasciava presagire che il Gp sarebbe stato escluso e relegato a un ruolo di riserva, ma alla fine sia il circuito di Motorland che il Campionato del Mondo MotoGP hanno annunciato un accordo per l'inclusione della gara d'Aragona per la prossima stagione. "Il MotorLand Aragón continuerà a ospitare il Gran Premio d'Aragona di MotoGP nel 2027, a seguito di un nuovo accordo raggiunto tra il Governo dell'Aragona e la MotoGP. Il rinnovo è stato annunciato ufficialmente oggi, 10 giugno, durante un evento tenutosi a Saragozza", ha dichiarato la MotoGP in un comunicato. "Sebbene il rinnovo per ospitare il Gran Premio sia limitato al 2027, il circuito continuerà a far parte della struttura della MotoGP come circuito di riserva ufficiale tra il 2028 e il 2031 ", aggiunge il testo citato. Carmelo Ezpeleta, Ceo della MotoGP, ha sottolineato l'importanza di MotoLand Aragón come "un partner fondamentale per la MotoGP da quasi due decenni, che svolge un ruolo chiave nella presenza del campionato in Spagna". "Il rinnovo per il 2027 riflette sia la solidità di questa collaborazione sia il valore che l'evento apporta alla regione. Siamo molto lieti di continuare a lavorare insieme e che l'Aragona rimarrà parte della famiglia MotoGP nei prossimi anni come circuito di riserva", ha aggiunto l'amministratore delegato della MotoGp. 

moto gp
gp aragona

Ultimi video

03:04
JACOBS GOLDEN OK DICH

Jacobs: "Contento del 9"99, ma posso fare meglio"

01:48
Totti campione di padel

Totti campione di padel

02:01
Tamberi, ciak si salta

Tamberi: ciak, si salta

00:25
MCH SINNER LASCIA SAN RAFFAELE 8/6 MCH

Sinner lascia il San Raffaele di Milano dopo i controlli: le immagini

01:45
Nel ricordo del maestro

Nel ricordo del maestro

01:46
13 SRV KARATE CAMP NAZ FIKITA SRV

Tutti pazzi per il karate shokotan a Salsomaggiore

01:41
DICH COBOLLI PADRE PRE FINALE DICH

Il papà di Cobolli: "Mio figlio da 'infiltrato' ci sta alla grande"

00:50
DICH ARNALDI CONFERENZA DICH

Arnaldi: "Ho provato fino all'ultimo, ma giocare non sarebbe stato giusto per nessuno"

02:06
DICH COBOLLI PRE FINALE 5/6 DICH

Cobolli: “Sono dispiaciutissimo per Arnaldi, mi veniva da piangere per lui"

00:13
MCH COBOLLI VIDEOCHIAMATA CON BOVE 5/6 MCH

Cobolli interrompe le interviste per una videochiamata molto speciale

04:22
DICH VAVASSORI BOLELLI DICH

Bolelli: "A un certo punto mi è girata la caviglia... e non c'è stato nulla da fare"

02:12
DICH BINAGHI SU MEDIASET DICH

Binaghi: "Contentissimi che le Finals tornino alla grande su Mediaset"

02:35
DICH BINAGHI SU SINNER DICH

Binaghi su Sinner: "L'esempio del numero 1 per il tennis e lo sport italiano"

02:37
DICH BINAGHI SU SEMIFINALE DICH

Binaghi: "La semifinale tutta italiana vale la vittoria in uno Slam"

02:03
Golden Gala, ottimi risultati per gli Azzurri

Golden Gala, ottimi risultati per gli Azzurri

03:04
JACOBS GOLDEN OK DICH

Jacobs: "Contento del 9"99, ma posso fare meglio"

I più visti di Altri Sport

MCH SINNER LASCIA SAN RAFFAELE 8/6 MCH

Sinner lascia il San Raffaele di Milano dopo i controlli: le immagini

DICH BINAGHI SU SINNER DICH

Binaghi su Sinner: "L'esempio del numero 1 per il tennis e lo sport italiano"

DICH COBOLLI PADRE PRE FINALE DICH

Il papà di Cobolli: "Mio figlio da 'infiltrato' ci sta alla grande"

Simone Biles si sfila la tuta... in verticale

Simone Biles si sfila la tuta... in verticale

L'italiano Aaron Durogati riscrive il record mondiale di hike-and-fly

Nel ricordo del maestro

Nel ricordo del maestro

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:40
MotoGP: GP d'Aragona resta in calendario anche nel 2027
15:13
Tennis, Bellucci: "Felice per il successo, ora bisogna continuare a colpire forte"
14:56
F1, Vasseur: "Ferrari al Montmelò per continuare a fare progressi, molto lavoro da fare"
13:49
Tennis: Bellucci batte Hanfmann e accede ai quarti di Stoccarda
13:27
Superbike a Misano, Bulega: "La gara di casa è la più bella"