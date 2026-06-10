MotoGP: GP d'Aragona resta in calendario anche nel 2027

Il Gp di Aragona resta nel calendario MotoGp anche nel 2027. Tutto lasciava presagire che il Gp sarebbe stato escluso e relegato a un ruolo di riserva, ma alla fine sia il circuito di Motorland che il Campionato del Mondo MotoGP hanno annunciato un accordo per l'inclusione della gara d'Aragona per la prossima stagione. "Il MotorLand Aragón continuerà a ospitare il Gran Premio d'Aragona di MotoGP nel 2027, a seguito di un nuovo accordo raggiunto tra il Governo dell'Aragona e la MotoGP. Il rinnovo è stato annunciato ufficialmente oggi, 10 giugno, durante un evento tenutosi a Saragozza", ha dichiarato la MotoGP in un comunicato. "Sebbene il rinnovo per ospitare il Gran Premio sia limitato al 2027, il circuito continuerà a far parte della struttura della MotoGP come circuito di riserva ufficiale tra il 2028 e il 2031 ", aggiunge il testo citato. Carmelo Ezpeleta, Ceo della MotoGP, ha sottolineato l'importanza di MotoLand Aragón come "un partner fondamentale per la MotoGP da quasi due decenni, che svolge un ruolo chiave nella presenza del campionato in Spagna". "Il rinnovo per il 2027 riflette sia la solidità di questa collaborazione sia il valore che l'evento apporta alla regione. Siamo molto lieti di continuare a lavorare insieme e che l'Aragona rimarrà parte della famiglia MotoGP nei prossimi anni come circuito di riserva", ha aggiunto l'amministratore delegato della MotoGp.