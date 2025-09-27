MotoGP Giappone: per Martin frattura della clavicola destra

Nella caduta seguita al contatto con Bezzecchi alla prima curva della gara Sprint del GP del Giappone di MotoGP, Jorge Martin ha riportato la frattura scomposta della clavicola destra. Lo hanno accertato, comunica Aprilia Racing, le radiografie alle quali il campione del mondo MotoGP si é sottoposto presso il centro medico del circuito di Motegi. Martin sarà ora trasferito in elicottero al Dokkyo Medical University Hospital per una TAC che dovrà valutare al meglio la situazione.