Rugby: l'azzurro Cannone squalificato per quattro settimane

14 Lug 2026 - 15:05
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Il "Foul Play Review Committee" (FPRC) - Commissione Disciplinare del Nations Championship - ha giudicato il fallo commesso dalle seconda linea dell'Italia, Niccolò Cannone, punibile in violazione della Regola 9.12. L'azione pericolosa, per la quale Cannone ha ricevuto un cartellino rosso, si è verificata al 52' della partita tra Nuova Zelanda e Italia all'Hnry Stadium di Wellington. L'FPRC ha stabilito che l'atto di gioco scorretto meritava una sanzione minima di sei settimane/partite di squalifica. Alla luce dell'ammissione di Cannone di aver commesso un atto di gioco scorretto meritevole di espulsione, nonché di fattori attenuanti quali il suo precedente comportamento disciplinare e la sua condotta, l'FPRC ha ridotto la sanzione di due settimane. La squalifica di Cannone si applicherà alle seguenti partite: Australia-Italia, sabato 18 luglio 2026; Benetton Rugby-Zebre Parma, sabato 4 settembre; Black Lion-Benetton Rugby, sabato 12 settembre; Benetton Rugby-Dragons, venerdì 25 settembre.

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