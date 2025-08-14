MotoGP, Bagnaia: "L'obiettivo è tornare a vincere"

"Ho avuto sei giorni di vacanza e poi siamo ripartiti subito a bomba. Secondo me abbiamo fatto una preparazione molto importante per questa seconda parte, vedremo da venerdì come ci troveremo". Così Pecco Bagnaia alla vigilia del weekend del Gp di Austria, che apre la seconda parte della stagione. "Non mi voglio porre niente come obiettivo, se non quello di riuscire a tornare a vincere. Ma senza impormi niente. Devo vedere cosa possiamo fare per tornare a trovarmi bene. Abbiamo capito che in generale questa moto va guidata in modo diverso. Devo aspettarmi cose diverse e non è facile accettarlo, perché ho creato uno stile di guida in questi anni che mi ha sempre dato tanto e quest'anno non sta funzionando", ha aggiunto a Sky facendo riferimento ai suoi obiettivi per la seconda metà della stagione.