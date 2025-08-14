Orienteering: 19/8 funerali Debertolis a Primiero San Martino di Castrozza

Sono stati fissati per martedì 19 agosto, alle 10.45, i funerali di Mattia Debertolis, l'azzurro trentino della corsa orientamento morto in Cina dopo un malore avuto nella gara inaugurale dei World Games dell'8 agosto. "La cerimonia funebre si terrà in un'area della Val Canali, nel territorio comunale di Primiero San Martino di Castrozza, dove c'è un ampio prato con vista sulle montagne e in cui si sono svolti anche i Mondiali studenteschi di orienteering, competizione in cui Mattia si laureò campione del mondo Long, poco distante dal rifugio Piereni gestito dalla mamma Erica - informa la Federazione italiana sport orientamento -. Si prevede una grande partecipazione della comunità della valle di Primiero e dei vertici istituzionali. Per questo motivo è stata attivata una Conferenza dei servizi sul territorio. Sono in corso diverse riunioni di coordinamento per garantire la migliore organizzazione possibile".