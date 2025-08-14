Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

'Maschio' a mondiali volley U21 donne, Vietnam è un caso

14 Ago 2025 - 19:09

Un caso imbarazzante ha scosso il mondiale di pallavolo femminile U21 in corso in Indonesia, cui partecipa anche la nazionale azzurra, lambita dalla vicenda. Le ragazze di Gaetano Gagliardi hanno raggiunto i quarti di finale, dove domani affronteranno la Cina, battendo la squadra di casa, ma dai risultati sul campo avrebbero dovuto affrontare il Vietnam, che invece è stato escluso dal torneo per aver schierato "un giocatore non idoneo", risultato essere un maschio. La Federazione internazionale (Fivb) ha deciso di sanzionare il Vietnam con la sconfitta 0-3 a tavolino in quattro delle cinque partite disputate nel girone in base ai risultati di un'indagine avviata per "preoccupazioni sollevate in merito alla presenza di una giocatrice non idonea" nella selezione vietnamita. A sollevare dubbi sul sesso di non una, ma due avversarie era stata anche la nazionale della Serbia. La Fivb ha avviato accertamenti sul sesso delle giocatrici Dang Thi Hong e Phuong Quynh e, secondo quanto riferiscono media asiatici, il primo è stato confermato essere maschio. Il Vietnam non ha schierato i due nell'ultimo match del girone, con Porto Rico, e la sua vittoria per 3-1 è stata invece omologata, ma per tutte le gare precedenti è stato inevitabile per la commissione disciplinare infliggere alle asiatiche la sconfitta a tavolino, con retrocessione dal terzo all'ultimo posto del girone di qualificazione. Il giocatore in questione è squalificato dal torneo con effetto immediato, ma sia nei suoi confronti sia in quelli della federazione vietnamita sarà avviata un'ulteriore indagine che potrebbe portare ad altre sanzioni, col rischio per il Vietnam di vedersi infliggere squalifiche a più ampio raggio. Ci sarà anche da indagare su come sono stati gestiti i controlli che hanno permesso l'ammissione al torneo di partecipanti fuori regola. Le azzurrine hanno appreso il giorno prima della partita dei quarti di finale che non avrebbero più dovuto affrontare il Vietnam, bensì l'Indonesia. L'Italia aveva chiuso il girone al secondo posto, trovandosi ad affrontare la terza della Pool A, appunto l'Indonesia, che ha evitato l'esclusione ai danni delle vietnamite, ma non è riuscita nonostante il tifo amico a superare l'ostacolo Italia, vittoriosa per 3-1 (25-12, 25-19, 21-25, 25-13). La prossima avversaria sarà la Cina, squadra campione in carica e che ha finora vinto tutte le partite disputate. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

I più visti di Altri Sport

È morto Debertolis dopo il malore durante i World Games in Cina

Debertolis: una tragica fatalità per il giovane atleta di orienteering

Confortola risponde ai dubbi sugli 8.000: "Niente bugie, c'è solo invidia"

Le imprese di Confortola

Le imprese di Confortola

Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:20
Olimpiadi: Impianti sede di gare LA28 avranno nomi degli sponsor
20:18
Ginnastica: Mondiali ritmica, Raffaeli e Farfalle guidano team Italia
19:21
Atletica, lesione muscolare per Jacobs: salta la Diamond League
19:09
'Maschio' a mondiali volley U21 donne, Vietnam è un caso
18:01
Atletica: Tamberi posta foto figlia 'ti doneremo tutto l'amore che abbiamo'