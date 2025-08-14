'Maschio' a mondiali volley U21 donne, Vietnam è un caso

Un caso imbarazzante ha scosso il mondiale di pallavolo femminile U21 in corso in Indonesia, cui partecipa anche la nazionale azzurra, lambita dalla vicenda. Le ragazze di Gaetano Gagliardi hanno raggiunto i quarti di finale, dove domani affronteranno la Cina, battendo la squadra di casa, ma dai risultati sul campo avrebbero dovuto affrontare il Vietnam, che invece è stato escluso dal torneo per aver schierato "un giocatore non idoneo", risultato essere un maschio. La Federazione internazionale (Fivb) ha deciso di sanzionare il Vietnam con la sconfitta 0-3 a tavolino in quattro delle cinque partite disputate nel girone in base ai risultati di un'indagine avviata per "preoccupazioni sollevate in merito alla presenza di una giocatrice non idonea" nella selezione vietnamita. A sollevare dubbi sul sesso di non una, ma due avversarie era stata anche la nazionale della Serbia. La Fivb ha avviato accertamenti sul sesso delle giocatrici Dang Thi Hong e Phuong Quynh e, secondo quanto riferiscono media asiatici, il primo è stato confermato essere maschio. Il Vietnam non ha schierato i due nell'ultimo match del girone, con Porto Rico, e la sua vittoria per 3-1 è stata invece omologata, ma per tutte le gare precedenti è stato inevitabile per la commissione disciplinare infliggere alle asiatiche la sconfitta a tavolino, con retrocessione dal terzo all'ultimo posto del girone di qualificazione. Il giocatore in questione è squalificato dal torneo con effetto immediato, ma sia nei suoi confronti sia in quelli della federazione vietnamita sarà avviata un'ulteriore indagine che potrebbe portare ad altre sanzioni, col rischio per il Vietnam di vedersi infliggere squalifiche a più ampio raggio. Ci sarà anche da indagare su come sono stati gestiti i controlli che hanno permesso l'ammissione al torneo di partecipanti fuori regola. Le azzurrine hanno appreso il giorno prima della partita dei quarti di finale che non avrebbero più dovuto affrontare il Vietnam, bensì l'Indonesia. L'Italia aveva chiuso il girone al secondo posto, trovandosi ad affrontare la terza della Pool A, appunto l'Indonesia, che ha evitato l'esclusione ai danni delle vietnamite, ma non è riuscita nonostante il tifo amico a superare l'ostacolo Italia, vittoriosa per 3-1 (25-12, 25-19, 21-25, 25-13). La prossima avversaria sarà la Cina, squadra campione in carica e che ha finora vinto tutte le partite disputate.