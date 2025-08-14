Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Olimpiadi: Impianti sede di gare LA28 avranno nomi degli sponsor

14 Ago 2025 - 21:20
© IPA

© IPA

Gli organizzatori delle Olimpiadi di Los Angeles 2028 venderanno i diritti di denominazione, o 'naming rights', per alcune sedi di gara per "sbloccare un flusso di entrate aggiuntivo", mossa che rompe la tradizione dei Giochi di vietare che stadi e arene in cui si svolgono le gare abbiano i nomi degli sponsor. Con un comunicato diffuso oggi, gli organizzatori di LA28 hanno affermato che questo "cambiamento storico" si applicherà alle sedi principali "a sostegno del più grande aumento di entrate commerciali nel mondo dello sport". "Dal momento in cui abbiamo presentato la nostra offerta, LA28 si è impegnata a reinventare le possibilità dei Giochi", le parole del presidente di LA28, Casey Wasserman, riferite nella nota. "L'annuncio storico di oggi mantiene questa promessa - continua - creando il primo programma di diritti di denominazione per le sedi nella storia delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi, portando avanti al contempo la missione di LA28 di organizzare Giochi interamente finanziati da privati e senza costruzione di nuovi impianti". Così si è saputo che sono già in essere contratti con la casa automobilistica Honda, sponsor di LA28 che detiene i diritti di denominazione per l'arena di Anaheim, in California, che ospiterà la pallavolo, e con la società di media e tecnologia Comcast, che darà il proprio nome all'impianto temporaneo di squash. Invece il Peacock Theater nel centro di Los Angeles ospiterà incontri di pugilato e sollevamento pesi. Secondo Wasserman le "partnership innovative" genereranno entrate superiori a quelle già previste in bilancio e "introdurranno un nuovo modello commerciale a beneficio dell'intero movimento olimpico". "Siamo grati al Comitato Olimpico Internazionale per aver reso possibile questa trasformazione", ha aggiunto. Saranno disponibili i 'naming righst' per un massimo di 19 sedi temporanee, con i partner commerciali del Cio e di LA28 che avranno la possibilità di apporre i propri nomi sulle sedi di gara dei prossimi Giochi estivi. Le aziende che hanno già i propri nomi su sedi olimpiche come il SoFi Stadium e la Crypto.com Arena "avranno l'opportunità di mantenere i diritti di denominazione delle sedi esistenti durante i Giochi", ha indicato Wasserman. Invece le politiche di "pulizia delle sedi" che vietano la pubblicità sul campo di gioco, ad esempio i parquet di basket e pallavolo, continueranno ad essere applicate. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

00:46
MCH MASCOTTE NHL E GRIZZLY MCH

Un orso grizzly sbuca all'improvviso e prende di mira l'attaccante dei Seattle Kraken

I più visti di Altri Sport

È morto Debertolis dopo il malore durante i World Games in Cina

Debertolis: una tragica fatalità per il giovane atleta di orienteering

Confortola risponde ai dubbi sugli 8.000: "Niente bugie, c'è solo invidia"

Le imprese di Confortola

Le imprese di Confortola

Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:20
Olimpiadi: Impianti sede di gare LA28 avranno nomi degli sponsor
20:18
Ginnastica: Mondiali ritmica, Raffaeli e Farfalle guidano team Italia
19:21
Atletica, lesione muscolare per Jacobs: salta la Diamond League
19:09
'Maschio' a mondiali volley U21 donne, Vietnam è un caso
18:01
Atletica: Tamberi posta foto figlia 'ti doneremo tutto l'amore che abbiamo'