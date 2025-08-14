Ginnastica: Mondiali ritmica, Raffaeli e Farfalle guidano team Italia

E poi c'è la squadra azzurra - Laura Paris, Alexandra Naclerio, Giulia Segatori (Aeronautica Militare), Sofia Sicignano, Chiara Badii (Raffaello Motto) e Laura Golfarelli (Eurogymnica) - che nel 2025 ha portato a casa l'oro nel team ranking ai Campionati Europei di Tallinn, il bronzo ai 5 nastri e, poco dopo, l'oro nella stessa specialità nella Coppa del Mondo di Milano. Sei interpreti che si muovono in pedana con la stessa armonia delle onde di Ipanema al tramonto, quando mare e cielo si fondono in un solo colore.