MotoGP, Bagnaia: "Ducati in Ungheria per iniziare a lottare con Aprilia"

"Tutto sommato siamo contenti, ci voleva. Però adesso che siamo arrivati a questo punto vogliamo migliorarci e iniziare a dare lotta alle Aprilia, perché secondo me fino a metà gara eravamo veloci come loro e, purtroppo, alla fine abbiamo dovuto alzare il ritmo. Proveremo a far qualcosa anche qui. È una pista diversa, non c'è tanto consumo e le gomme durano molto, c'è tanto grip e quindi probabilmente il problema del Mugello non ci sarà, cercheremo di far bene", ha aggiunto il pilota della Ducati a Sky. "Qui sicuramente ci saranno più moto veloci, perché la pista è con tanto grip e quindi le problematiche di qualche moto scompariranno. Sicuramente anche le Honda e le Yamaha saranno molto veloci", ha concluso.