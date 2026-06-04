MotoGP, Bagnaia: "Ducati in Ungheria per iniziare a lottare con Aprilia"

04 Giu 2026 - 14:57
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"Sì, è stato sicuramente un weekend positivo, il lavoro che stiamo facendo da diverso tempo ha iniziato a dare un po' i suoi frutti. Gli ultimi giri ho alzato veramente tanto i tempi perché c'è stato un calo eccessivo della gomma dietro, però lo sapevamo e quindi ho cercato di essere il più pulito, ma anche il più veloce, possibile nella prima fase di gara, per cercare di arrivare in fondo in una buona posizione". Così Pecco Bagnaia parlando in vista del Gran Premio di Ungheria della MotoGP.

"Tutto sommato siamo contenti, ci voleva. Però adesso che siamo arrivati a questo punto vogliamo migliorarci e iniziare a dare lotta alle Aprilia, perché secondo me fino a metà gara eravamo veloci come loro e, purtroppo, alla fine abbiamo dovuto alzare il ritmo. Proveremo a far qualcosa anche qui. È una pista diversa, non c'è tanto consumo e le gomme durano molto, c'è tanto grip e quindi probabilmente il problema del Mugello non ci sarà, cercheremo di far bene", ha aggiunto il pilota della Ducati a Sky. "Qui sicuramente ci saranno più moto veloci, perché la pista è con tanto grip e quindi le problematiche di qualche moto scompariranno. Sicuramente anche le Honda e le Yamaha saranno molto veloci", ha concluso.

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