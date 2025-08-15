MotoGP: al via dal 2026 la Harley Davidson Bagger World Cup

Harley-Davidson e MotoGP hanno ufficialmente presentato la "Harley-Davidson Bagger World Cup", insieme al calendario completo delle gare 2026, segnando il lancio della prima serie di corse globale dedicata alle moto bagger ad alte prestazioni di Harley-Davidson. Annunciato in una conferenza stampa presso il Red Bull Ring in Austria, dove è in corso il Gran Premio di MotoGp, il campionato in sei tappe debutterà il prossimo anno. Basate sulla piattaforma Grand American Touring di Harley-Davidson, le moto da corsa della Harley-Davidson Bagger World Cup saranno radicalmente trasformate per velocità, agilità e spettacolarità. La serie prenderà il via negli Usa prima di arrivare in Europa. Questo il calendario gare 2026 1 Circuit of the Americas (USA): 27-29 marzo 2 Mugello (Italia): 29-31 maggio 3 Assen (Paesi Bassi): 26-28 giugno 4 Silverstone (Regno Unito): 7-9 agosto 5 Aragon (Spagna): 28-30 agosto 6 Red Bull Ring (Austria): 18-20 settembre. "Il lancio della Harley-Davidson Bagger World Cup segna una nuova e audace era per Harley-Davidson e lo sport delle corse motociclistiche", afferma Kolja Rebstock, senior vice president, international markets Harley-Davidson. "Cerchiamo sempre nuovi modi per innovare ed espanderci, sia in pista per i nostri record di pubblico che per far crescere la popolarità dello sport, restando fedeli a ciò che i fan amano della MotoGP ma trovando modi per connetterci a nuovi spettatori", aggiunge Carlos Ezpeleta, chief sporting officer di Dorna Sports.