Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

MotoGP: al via dal 2026 la Harley Davidson Bagger World Cup

15 Ago 2025 - 17:26
© IPA

© IPA

Harley-Davidson e MotoGP hanno ufficialmente presentato la "Harley-Davidson Bagger World Cup", insieme al calendario completo delle gare 2026, segnando il lancio della prima serie di corse globale dedicata alle moto bagger ad alte prestazioni di Harley-Davidson. Annunciato in una conferenza stampa presso il Red Bull Ring in Austria, dove è in corso il Gran Premio di MotoGp, il campionato in sei tappe debutterà il prossimo anno. Basate sulla piattaforma Grand American Touring di Harley-Davidson, le moto da corsa della Harley-Davidson Bagger World Cup saranno radicalmente trasformate per velocità, agilità e spettacolarità. La serie prenderà il via negli Usa prima di arrivare in Europa. Questo il calendario gare 2026 1 Circuit of the Americas (USA): 27-29 marzo 2 Mugello (Italia): 29-31 maggio 3 Assen (Paesi Bassi): 26-28 giugno 4 Silverstone (Regno Unito): 7-9 agosto 5 Aragon (Spagna): 28-30 agosto 6 Red Bull Ring (Austria): 18-20 settembre. "Il lancio della Harley-Davidson Bagger World Cup segna una nuova e audace era per Harley-Davidson e lo sport delle corse motociclistiche", afferma Kolja Rebstock, senior vice president, international markets Harley-Davidson. "Cerchiamo sempre nuovi modi per innovare ed espanderci, sia in pista per i nostri record di pubblico che per far crescere la popolarità dello sport, restando fedeli a ciò che i fan amano della MotoGP ma trovando modi per connetterci a nuovi spettatori", aggiunge Carlos Ezpeleta, chief sporting officer di Dorna Sports. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

01:31
Super Sinner a Cincinnati

Super Sinner a Cincinnati

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

I più visti di Altri Sport

Debertolis: una tragica fatalità per il giovane atleta di orienteering

Confortola risponde ai dubbi sugli 8.000: "Niente bugie, c'è solo invidia"

Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

Le imprese di Confortola

Le imprese di Confortola

È morto Debertolis dopo il malore durante i World Games in Cina

Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:39
Basket, Varese: Mauro Villa confermato per la stagione 2025/26
19:24
Tennis: Bolelli-Vavassori ko ai quarti del doppio a Cincinnati
18:22
Volley, Mondiali U21 donne: Italia batte Cina 3-0 e va in semifinale
17:26
MotoGP: al via dal 2026 la Harley Davidson Bagger World Cup
14:13
Ciclismo: Dati vince la Firenze-Viareggio