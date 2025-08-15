Logo SportMediaset
Ciclismo: Dati vince la Firenze-Viareggio

15 Ago 2025 - 14:13

La classicissima di Ferragosto, la corsa ciclistica su strada, Firenze-Viareggio, giunta alla 78/a edizione, riservata ai migliori talenti under 23, è stata vinta dal versiliese Tommaso Dati della Biesse Carrera Prema C, seguito dal compagno di squadra Federico Iacomoni battuto in volata. Terzo il lucchese Edoardo Cipollini della Mbhbank Bathon csb Colpack presente anche lo zio Mario Cipollini. I tre hanno animato una fuga decisiva nella seconda parte della corsa. Il gruppo è arrivato distaccato. L'evento è organizzato dall'As Aurora di Firenze, in collaborazione con l'asd Motociclisti Pistoiesi con il patrocinio del Comune di Viareggio, del Comune di Firenze e della Regione Toscana. I corridori sono arrivati in piazza Mazzini a Viareggio attesi da un buon numero di spettatori dopo aver percorso 170 chilometri alla media di 44 km/h. L'edizione di quest'anno è la prima dopo la scomparsa dello storico presidente dell'As Aurora Gian Paolo Ristori. Al via 139 corridori per un totale di 25 squadre tra cui una spagnola e una inglese.

