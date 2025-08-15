Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Volley, Mondiali U21 donne: Italia batte Cina 3-0 e va in semifinale

15 Ago 2025 - 18:22

Super Italia. Ancora una vittoria per la nazionale under 21 femminile impegnata nei Campionati del Mondo di Surabaya (Indonesia). Le ragazze del tecnico Gaetano Gagliardi, infatti, dopo aver superato l'Indonesia negli ottavi di finale, battono anche la Cina nei quarti per 3-0 (25-23, 25-19, 25-15) e centrano l'accesso in semifinale. Quella odierna è stata una grande prestazione delle azzurrine che hanno giocato senza timore in ogni parziale e sono riuscite a contrastare in lungo e in largo la formazione asiatica, entrando con pieno merito tra le quattro migliori compagini al mondo. Top scorer dell'incontro le azzurrine Adigwe e Bosso, entrambe con 15 punti messi a segno. L'Italia tornerà in campo domani (orario da definire) per la semifinale contro il Brasile, formazione che nei quarti di finale ha superato l'Argentina per 3-0 (25-19, 25-18, 25-14).

Nel primo set, dopo un brevissimo equilibrio iniziale (2-2, 4-4), è l'Italia la prima formazione che prova a imporre il suo gioco riuscendo a conquistare il +3 in vari momenti chiave (12-9, 14-11, 18-15). La Cina non si dà comunque per vinta e, nella fase conclusiva del parziale, riduce il gap fino al -1 (23-22). Le azzurrine rimangono concentrate senza farsi spaventare, raggiungono la prima palla set sul 24-22 e alla seconda occasione utile chiudono con un attacco di Manfredini (25-23). Nella seconda frazione la Cina vuole reagire sin dalle prime battute e si porta sul 1-4. Le ragazze di Gagliardi però non ci stanno, conquistano la parità sul 5-5 e, come nel primo set, mettono la testa avanti (8-6, 10-8). Il ritmo dell'Italia continua a mettere in difficoltà le asiatiche che si trovano sotto di cinque lunghezze nel momento decisivo (19-14, 23-18). Un attacco out di Zhao regala poi il secondo set alle azzurrine fissando il punteggio sul 25-19. L'Italia continua a premere il piede sull'acceleratore e domina il terzo parziale. Manfredini e compagne non staccano mai la spina e non permettono alle cinesi di rientrare in gara. Il vantaggio conquistato dalle ragazze di Gagliardi è sempre consistente (14-10, 18-11, 21-12). Sul finale è Dalila Marchesini a siglare il punto decisivo (25-15) che regala la semifinale all'Italia.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

01:31
Super Sinner a Cincinnati

Super Sinner a Cincinnati

01:34
Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

01:22
Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

01:18
Dramma nell'orienteering

Dramma nell'orienteering

01:19
Cincinnati: Sinner avanti

Cincinnati: Sinner avanti

01:38
Pronte per i Mondiali

Pronte per i Mondiali

01:19
Italiani a Cincinnati

Italiani a Cincinnati

01:54
Panchine internazionali

Panchine internazionali

01:55
Sinner rullo compressore

Sinner rullo compressore

01:30
Forza Lorenzo

Forza Lorenzo

02:13
IMMAGINI LORENZO BONICELLI RIENTRO IN ITALIA (NIGUARDA) MCH

Il rientro di Lorenzo Bonicelli in Italia

03:05
DICH ANNA DANESI 7/8 DICH

Mondiali Volley, Anna Danesi: "Noi favorite ma senza paura"

03:24
DICH VELASCO 7/8 DICH

Velasco verso i Mondiali: "Più difficili delle Olimpiadi"

01:24
Milano-Cortina 2026

Milano-Cortina 2026

01:36
Sinner a Cincinnati

Sinner a Cincinnati

I più visti di Altri Sport

Debertolis: una tragica fatalità per il giovane atleta di orienteering

Confortola risponde ai dubbi sugli 8.000: "Niente bugie, c'è solo invidia"

Tennis a Cincinnati

Tennis a Cincinnati

Le imprese di Confortola

Le imprese di Confortola

È morto Debertolis dopo il malore durante i World Games in Cina

Paolini ok a Cincinnati

Paolini ok a Cincinnati

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
19:39
Basket, Varese: Mauro Villa confermato per la stagione 2025/26
19:24
Tennis: Bolelli-Vavassori ko ai quarti del doppio a Cincinnati
18:22
Volley, Mondiali U21 donne: Italia batte Cina 3-0 e va in semifinale
17:26
MotoGP: al via dal 2026 la Harley Davidson Bagger World Cup
14:13
Ciclismo: Dati vince la Firenze-Viareggio