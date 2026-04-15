Motociclismo: riparte il Trofeo Aprilia RS 660, in una veste sempre più internazionale
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Tutto pronto per il debutto stagionale del Trofeo Aprilia RS 660. Organizzato da BK Corse, il campionato prenderà ufficialmente il via il fine settimana del 24-26 aprile al Misano World Circuit Marco Simoncelli.
Giunta alla sua sesta edizione, la serie monomarca dedicata alle Aprilia RS 660 si presenta con un parterre di piloti internazionale e un regolamento aggiornato con l’obiettivo di confermarsi come punto di riferimento per la crescita dei talenti emergenti, offrendo un contesto tecnico d’eccellenza e un alto livello di competitività.
Negli anni, infatti, il Trofeo si è consolidato come un vero e proprio campionato di lancio verso competizioni internazionali, come dimostra il percorso di Edoardo Colombi. Vincitore del titolo nel 2023, l’anno successivo il pilota italiano ha debuttato nel BSB, sfiorando il titolo Sportbike per appena 1,5 punti. Un format, dunque, che valorizza i piloti, ma anche i team, completamente autonomi nella gestione e nella messa a punto delle RS 660.
Il regolamento 2026 del Trofeo Aprilia RS 660 prevede un’unica categoria, alla quale sono ammessi i modelli Aprilia RS 660 in configurazione Trofeo. Nello specifico, queste moto sono dotate di sospensioni Öhlins, freni Brembo con pastiglie racing dedicate, un filtro aria Sprint Filter e uno scarico SC Project (entrambi partner di Aprilia Racing in MotoGP), una centralina elettronica racing e pulsantiera racing Jet Prime. Inoltre, tutte le Aprilia RS 660 iscritte al Trofeo saranno equipaggiate con pneumatici Pirelli in mescola SC1 (Slick) oppure SCR1 (Rain).
Il Trofeo Aprilia RS 660 si articolerà su sei round, di cui cinque in concomitanza con il Campionato Italiano Velocità (CIV) e uno all’interno dell’Alpe Adria International Motorcycle Championship, che si svolgerà presso lo storico Circuito di Brno, in Repubblica Ceca. Qui di seguito il calendario completo:
Round 1 – Misano, 24-26 aprile 2026
Round 2 – Mugello, 8-10 maggio 2026 (gara doppia)
Round 3 – Brno, 10-12 luglio 2026 (gara doppia)
Round 4 – Misano, 23-26 luglio 2026
Round 5 – Cremona, 18-20 settembre 2026
Round 6 – Vallelunga, 9-11 ottobre 2026 (gara doppia)
La quota d’iscrizione al Trofeo Aprilia RS 660 sarà di 5.200€ + IVA e potranno partecipare tutti i piloti a partire dai 16 anni d’età compiuti in possesso di regolare licenza in corso di validità. Il prezzo della moto in configurazione Trofeo è di 15.800€ + IVA.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la pagina dedicata: https://www.aprilia.com/it_IT/aprilia-racing/rs660trofeo/