Motociclismo: riparte il Trofeo Aprilia RS 660, in una veste sempre più internazionale

Il regolamento 2026 del Trofeo Aprilia RS 660 prevede un’unica categoria, alla quale sono ammessi i modelli Aprilia RS 660 in configurazione Trofeo. Nello specifico, queste moto sono dotate di sospensioni Öhlins, freni Brembo con pastiglie racing dedicate, un filtro aria Sprint Filter e uno scarico SC Project (entrambi partner di Aprilia Racing in MotoGP), una centralina elettronica racing e pulsantiera racing Jet Prime. Inoltre, tutte le Aprilia RS 660 iscritte al Trofeo saranno equipaggiate con pneumatici Pirelli in mescola SC1 (Slick) oppure SCR1 (Rain).