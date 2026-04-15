Motociclismo: riparte il Trofeo Aprilia RS 660, in una veste sempre più internazionale

15 Apr 2026 - 16:25
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Tutto pronto per il debutto stagionale del Trofeo Aprilia RS 660. Organizzato da BK Corse, il campionato prenderà ufficialmente il via il fine settimana del 24-26 aprile al Misano World Circuit Marco Simoncelli.

Giunta alla sua sesta edizione, la serie monomarca dedicata alle Aprilia RS 660 si presenta con un parterre di piloti internazionale e un regolamento aggiornato con l’obiettivo di confermarsi come punto di riferimento per la crescita dei talenti emergenti, offrendo un contesto tecnico d’eccellenza e un alto livello di competitività.

Negli anni, infatti, il Trofeo si è consolidato come un vero e proprio campionato di lancio verso competizioni internazionali, come dimostra il percorso di Edoardo Colombi. Vincitore del titolo nel 2023, l’anno successivo il pilota italiano ha debuttato nel BSB, sfiorando il titolo Sportbike per appena 1,5 punti. Un format, dunque, che valorizza i piloti, ma anche i team, completamente autonomi nella gestione e nella messa a punto delle RS 660.

Il regolamento 2026 del Trofeo Aprilia RS 660 prevede un’unica categoria, alla quale sono ammessi i modelli Aprilia RS 660 in configurazione Trofeo. Nello specifico, queste moto sono dotate di sospensioni Öhlins, freni Brembo con pastiglie racing dedicate, un filtro aria Sprint Filter e uno scarico SC Project (entrambi partner di Aprilia Racing in MotoGP), una centralina elettronica racing e pulsantiera racing Jet Prime. Inoltre, tutte le Aprilia RS 660 iscritte al Trofeo saranno equipaggiate con pneumatici Pirelli in mescola SC1 (Slick) oppure SCR1 (Rain).

Il Trofeo Aprilia RS 660 si articolerà su sei round, di cui cinque in concomitanza con il Campionato Italiano Velocità (CIV) e uno all’interno dell’Alpe Adria International Motorcycle Championship, che si svolgerà presso lo storico Circuito di Brno, in Repubblica Ceca. Qui di seguito il calendario completo:

Round 1 – Misano, 24-26 aprile 2026

Round 2 – Mugello, 8-10 maggio 2026 (gara doppia)

Round 3 – Brno, 10-12 luglio 2026 (gara doppia)

Round 4 – Misano, 23-26 luglio 2026

Round 5 – Cremona, 18-20 settembre 2026

Round 6 – Vallelunga, 9-11 ottobre 2026 (gara doppia)

La quota d’iscrizione al Trofeo Aprilia RS 660 sarà di 5.200€ + IVA e potranno partecipare tutti i piloti a partire dai 16 anni d’età compiuti in possesso di regolare licenza in corso di validità. Il prezzo della moto in configurazione Trofeo è di 15.800€ + IVA. 

Per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare la pagina dedicata: https://www.aprilia.com/it_IT/aprilia-racing/rs660trofeo/ 

Ultimi video

01:07
L'emozione di Jannik

L'emozione di Jannik:""Un italiano fortunato"

01:31
DICH MUSETTI 14/4 DICH

Musetti: "Vittoria per ritrovare fiducia"

01:47
MCH MUSETTI BATTE LANDALUCE AL TORNEO DI BARCELLONA MCH

Musetti parte bene a Barcellona: battuto Landaluce

00:24
DICH FLORA TABANELLI BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Tabanelli: "Il bronzo olimpico è un punto di partenza"

00:21
DICH LAURA PIROVANO BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Pirovano: "Un onore vedere il mio nome tra le grandi"

00:35
DICH SOFIA GOGGIA BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Goggia: "Medaglia olimpica e una Coppa del Mondo: bilancio positivo"

00:26
DICH SIMONE DEROMEDIS BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Deromedis: "Felice di far crescere lo ski cross"

00:35
DICH GIOVANNI FRANZONI BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Franzoni: "Sto ancora realizzando quello che ho fatto"

00:42
DICH DOROTHEA WIERER BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Wierer: "Milano-Cortina e i mondiali di Anterselva i momenti più belli della mia carriera"

00:42
DICH MICHELA MOIOLI BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Moioli: "Una passeggiata mi ha fatto capire che avrei potuto conquistare una medaglia"

00:42
DICH FEDERICA BRIGNONE BILANCIO STAGIONE 14/4 DICH

Brignone: "Lavoro duro e sognare l'impossibile i segreti dei miei ori olimpici"

02:29
Esclusiva Binaghi

Binaghi: "Il tennis in chiaro su Mediaset la notizia più bella che c’è"

01:14
Van Aert, dedica speciale

Van Aert, vittoria con dedica speciale

01:28
Mastria: "Sinner può guadagnare ancora punti su Alcaraz"

Mastria: "Sinner può guadagnare ancora punti su Alcaraz"

01:44
Superlega, che Perugia

Superlega, Perugia dà spettacolo

01:07
L'emozione di Jannik

L'emozione di Jannik:""Un italiano fortunato"

I più visti di Altri Sport

Esclusiva Binaghi

Binaghi: "Il tennis in chiaro su Mediaset la notizia più bella che c’è"

DICH SINNER SU ITALIA 12/4 DICH

Sinner: "Molto bello essere italiano"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Mastria: "Sinner può guadagnare ancora punti su Alcaraz"

Mastria: "Sinner può guadagnare ancora punti su Alcaraz"

DICH SINNER IN FINALE 11/4 DICH

Sinner: "Una finale che vuole dire tanto per me, prestazione molto solida"

DICH SINNER POST MACHAC DICH

Sinner risponde ad Alcaraz: "Io gioco per vincere i titoli, non per rincorrerlo in classifica"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
16:54
Ciclismo, il Red Bull Genova Cerro Abajo torna il 27-28 giugno
16:25
Motociclismo: riparte il Trofeo Aprilia RS 660, in una veste sempre più internazionale
16:24
Tennis: Wta Stoccarda, Paolini fuori all'esordio
16:20
Hockey, storica finale per il Val Pusteria: stasera gara 1 a Graz
Nitto Atp Finals
15:34
Tennis: Finals 2026, capienza ampliata di oltre 500 posti per sessione