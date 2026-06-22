Motociclismo, Aprilia vince nel terzo round del campionato italiano motorally

22 Giu 2026 - 10:07
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Ufficio Stampa

© Ufficio Stampa

Il Campionato Italiano Motorally è ripartito da Gioia dei Marsi, in Abruzzo, sede della terza tappa stagionale, nel segno di Aprilia Tuareg Racing. Tra i protagonisti del weekend Thomas Marini, che ha conquistato un’incredibile vittoria nella classifica assoluta nella seconda giornata di gara e, di conseguenza, anche nella classe G-1000 dedicata alle bicilindriche.

Presentatosi al via da leader della classifica generale di classe, Thomas Marini ha dominato la prova speciale della domenica, portando la Tuareg Rally al trionfo nella classifica assoluta di giornata e riscattandosi al meglio dopo un day 1 complicato, che lo aveva comunque visto chiudere con un terzo posto di classe. Il pilota sammarinese, inoltre, ha ben figurato nella seconda prova del Rally Raid TT, anch’essa in scena a Gioia dei Marsi, chiudendo al terzo posto nella classe RT5.

Bene anche Marco Menichini, che ha chiuso la seconda giornata di gara con il terzo posto nella classe G-1000, portando così un’altra Aprilia Tuareg Rally sul podio di categoria e migliorando il risultato del sabato, concluso in sesta posizione nella classifica di classe. Grazie a questi risultati, Menichini porta a casa punti importanti per la classifica generale di classe, che vede Marini ancora al comando. Tappa consistente anche per Francesco Montanari, che chiude con un ottavo e un sesto posto di categoria. Solido anche il weekend di Paolo Pettinari, autore di tre podi nella classe GPX.

Nel complesso, il bilancio finale per Aprilia Tuareg Racing a conclusione del weekend di Gioia dei Marsi è molto positivo: la vittoria assoluta di giornata di Marini certifica la competitività della Tuareg Rally, oltre al grande lavoro del Team Guareschi. La bicilindrica di Noale si conferma ancora una volta una moto vincente, capace di unire al meglio affidabilità, prestazioni e innovazione.

Il prossimo appuntamento per Aprilia Tuareg Racing è con il terzo round del Campionato Europeo Tout Terrain Rally Cup, in programma dal 10 al 18 luglio a Râmnicu Sărat, in Romania, che vedrà al via Jacopo Cerutti, attuale leader della classifica assoluta, insieme a Thomas Marini. A seguire, al rientro dalla pausa estiva, la squadra sarà impegnata nella quarta tappa del Campionato Italiano Motorally, in programma a Umbertide dal 12 al 13 settembre, insieme al leader di classe Marini, Marco Menichini e Francesco Montanari.

THOMAS MARINI
“Sono molto contento per la vittoria nella classifica assoluta, è un risultato davvero importante per la nostra bicilindrica. Purtroppo, sabato abbiamo avuto un piccolo inconveniente che mi ha fatto perdere un po' di tempo in prova speciale, però in serata la squadra ha lavorato duramente per risolverlo e domenica la moto era perfetta. Sono riuscito a fare una bella speciale, spingendo al massimo fin da subito senza commettere errori. Il feeling con la Tuareg Rally è molto buono; insieme al team stiamo lavorando veramente bene e dobbiamo continuare così perché siamo sulla strada giusta.”

VITTORIANO GUARESCHI
“È stato un weekend intenso per via del caldo, che ha messo a dura prova tutti, sia i piloti sia le moto. Thomas è stato davvero molto bravo, è partito molto deciso nella speciale lunga di domenica e ha ottenuto una grandissima vittoria nell’assoluta. Grazie a questo risultato è ancora primo nella classifica generale di classe e ha anche guadagnato qualche punto sui rivali rispetto all’inizio del weekend. Molto bene anche Marco, che ha conquistato un podio e ha portato a casa punti preziosi per la classifica di classe, dove ora è terzo. Ora torniamo subito al lavoro perché tra poco si riparte per la terza tappa del campionato europeo in Romania, la più lunga della stagione con ben otto giorni di gara. Sfrutteremo poi la pausa estiva per ricaricarci e arrivare preparati per la tappa del Motorally a Umbertide, dove ci aspettano condizioni simili a quelle di Gioia dei Marsi.”

Ultimi video

02:01
Tamberi, ciak si salta

Tamberi: ciak, si salta

00:44
MCH PARATA HURRICANES NHL MCH

La parata degli Hurricanes vincitori della Nhl

02:36
Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

01:46
DICH MAURO FORTE BOXING NIGHT DICH

Forte: "Un onore difendere la cintura contro un bronzo olimpico"

02:16
DICH PICARDI BOXING NIGHT DICH

Picardi: "Mi sono preparato in maniera importante... per un match importante"

01:39
DICH FRANCESCO FARAONI BOXING NIGHT DICH

Francesco Faraoni: "Voglio il titolo dei pesi medi nella notte dei 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana"

02:34
DICH DARIO MORELLO BOXING NIGHT DICH

Dario Morello: "Non doveva capitare l'infortunio, ma prendo il lato positivo"

00:28
MCH MLB PALLONATA DOLOROSA MCH

Che dolore! La palla finisce proprio lì e"Jazz Chisholm Jr. deve uscire dal campo

00:30
MCH PARATA NY KNICKS MCH

Delirio a NY, Jeremy Sochan mostra il trofeo prima della parata della vittoria

01:19
MCH TENNIS, SONEGO KO VS SHELTON AD HALLE MCH

Sonego, stop al primo turno: Shelton lo batte in due set, 7-5 6-3

02:23
MCH FESTE TIFOSI KNICKS A NEW YORK MCH

Knicks campioni 53 anni dopo, notte folle di anarchia a New York

04:22
MCH DANNI A TIMES SQUARE POST VITTORIA KNICKS MCH

New York, Time Square devastata dai festeggiamenti dei tifosi

01:34
Millemiglia show

Millemiglia show

06:46
INTERVISTA BINAGHI

Binaghi annuncia: "Chiederemo una wild-card per Berrettini a Wimbledon"

01:48
Totti campione di padel

EA7 World Legends Padel Tour: Totti e Locatelli 'imperatori' di Istanbul

02:01
Tamberi, ciak si salta

Tamberi: ciak, si salta

I più visti di Altri Sport

MCH MLB PALLONATA DOLOROSA MCH

Che dolore! La palla finisce proprio lì e"Jazz Chisholm Jr. deve uscire dal campo

Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

Ciclovia Riviera dei Fiori, 45 km sul mare: il paradiso delle due ruote conquista anche Bugno

DICH COBOLLI PADRE PRE FINALE DICH

Il papà di Cobolli: "Mio figlio da 'infiltrato' ci sta alla grande"

DICH COBOLLI POST VITTORIA DICH

Cobolli: "La doccia di Rafa Nadal è il mio portafortuna"

DICH ERRANI-VAVASSORI DICH

Errani-Vavassori: "Abbiamo fatto vedere un grande tennis"

"110 FPI - Roma Boxing Night": su Mediaset lo show per 110 anni della federazione

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:05
Sci alpino, Franzoni riceve la sua cabina a Kitzbuehel: "Giornata speciale"
10:55
Golf, Sharp ancora partner dell'Opne d'Italia
10:07
Motociclismo, Aprilia vince nel terzo round del campionato italiano motorally
09:53
Tennis, ranking Wta: Paolini resta 14.a, Sabalenka sempre leader
09:37
Tennis, ranking Atp: Sinner raggiunge 77 settimane da numero uno