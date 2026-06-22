Motociclismo, Aprilia vince nel terzo round del campionato italiano motorally

VITTORIANO GUARESCHI

“È stato un weekend intenso per via del caldo, che ha messo a dura prova tutti, sia i piloti sia le moto. Thomas è stato davvero molto bravo, è partito molto deciso nella speciale lunga di domenica e ha ottenuto una grandissima vittoria nell’assoluta. Grazie a questo risultato è ancora primo nella classifica generale di classe e ha anche guadagnato qualche punto sui rivali rispetto all’inizio del weekend. Molto bene anche Marco, che ha conquistato un podio e ha portato a casa punti preziosi per la classifica di classe, dove ora è terzo. Ora torniamo subito al lavoro perché tra poco si riparte per la terza tappa del campionato europeo in Romania, la più lunga della stagione con ben otto giorni di gara. Sfrutteremo poi la pausa estiva per ricaricarci e arrivare preparati per la tappa del Motorally a Umbertide, dove ci aspettano condizioni simili a quelle di Gioia dei Marsi.”