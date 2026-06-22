Motociclismo, Aprilia vince nel terzo round del campionato italiano motorally

Il Campionato Italiano Motorally è ripartito da Gioia dei Marsi, in Abruzzo, sede della terza tappa stagionale, nel segno di Aprilia Tuareg Racing. Tra i protagonisti del weekend Thomas Marini, che ha conquistato un’incredibile vittoria nella classifica assoluta nella seconda giornata di gara e, di conseguenza, anche nella classe G-1000 dedicata alle bicilindriche.
Presentatosi al via da leader della classifica generale di classe, Thomas Marini ha dominato la prova speciale della domenica, portando la Tuareg Rally al trionfo nella classifica assoluta di giornata e riscattandosi al meglio dopo un day 1 complicato, che lo aveva comunque visto chiudere con un terzo posto di classe. Il pilota sammarinese, inoltre, ha ben figurato nella seconda prova del Rally Raid TT, anch’essa in scena a Gioia dei Marsi, chiudendo al terzo posto nella classe RT5.
Bene anche Marco Menichini, che ha chiuso la seconda giornata di gara con il terzo posto nella classe G-1000, portando così un’altra Aprilia Tuareg Rally sul podio di categoria e migliorando il risultato del sabato, concluso in sesta posizione nella classifica di classe. Grazie a questi risultati, Menichini porta a casa punti importanti per la classifica generale di classe, che vede Marini ancora al comando. Tappa consistente anche per Francesco Montanari, che chiude con un ottavo e un sesto posto di categoria. Solido anche il weekend di Paolo Pettinari, autore di tre podi nella classe GPX.
Nel complesso, il bilancio finale per Aprilia Tuareg Racing a conclusione del weekend di Gioia dei Marsi è molto positivo: la vittoria assoluta di giornata di Marini certifica la competitività della Tuareg Rally, oltre al grande lavoro del Team Guareschi. La bicilindrica di Noale si conferma ancora una volta una moto vincente, capace di unire al meglio affidabilità, prestazioni e innovazione.
Il prossimo appuntamento per Aprilia Tuareg Racing è con il terzo round del Campionato Europeo Tout Terrain Rally Cup, in programma dal 10 al 18 luglio a Râmnicu Sărat, in Romania, che vedrà al via Jacopo Cerutti, attuale leader della classifica assoluta, insieme a Thomas Marini. A seguire, al rientro dalla pausa estiva, la squadra sarà impegnata nella quarta tappa del Campionato Italiano Motorally, in programma a Umbertide dal 12 al 13 settembre, insieme al leader di classe Marini, Marco Menichini e Francesco Montanari.
THOMAS MARINI
“Sono molto contento per la vittoria nella classifica assoluta, è un risultato davvero importante per la nostra bicilindrica. Purtroppo, sabato abbiamo avuto un piccolo inconveniente che mi ha fatto perdere un po' di tempo in prova speciale, però in serata la squadra ha lavorato duramente per risolverlo e domenica la moto era perfetta. Sono riuscito a fare una bella speciale, spingendo al massimo fin da subito senza commettere errori. Il feeling con la Tuareg Rally è molto buono; insieme al team stiamo lavorando veramente bene e dobbiamo continuare così perché siamo sulla strada giusta.”
VITTORIANO GUARESCHI
“È stato un weekend intenso per via del caldo, che ha messo a dura prova tutti, sia i piloti sia le moto. Thomas è stato davvero molto bravo, è partito molto deciso nella speciale lunga di domenica e ha ottenuto una grandissima vittoria nell’assoluta. Grazie a questo risultato è ancora primo nella classifica generale di classe e ha anche guadagnato qualche punto sui rivali rispetto all’inizio del weekend. Molto bene anche Marco, che ha conquistato un podio e ha portato a casa punti preziosi per la classifica di classe, dove ora è terzo. Ora torniamo subito al lavoro perché tra poco si riparte per la terza tappa del campionato europeo in Romania, la più lunga della stagione con ben otto giorni di gara. Sfrutteremo poi la pausa estiva per ricaricarci e arrivare preparati per la tappa del Motorally a Umbertide, dove ci aspettano condizioni simili a quelle di Gioia dei Marsi.”