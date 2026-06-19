"110 FPI - Roma Boxing Night": su Mediaset lo show per 110 anni della federazione

Grande attesa per “110 FPI - Roma Boxing Night”, evento clou delle celebrazioni per i 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana, promosso e organizzato insieme a The Art of Fighting (TAF) e De Carolis Promotions, che tornano nella Capitale dopo il grande successo dello scorso dicembre. Una notte di fuoco al PalaTiziano di Roma sabato 4 luglio, in onda sul canale 20.
La kermesse è supportata dal Ministro per lo Sport e i Giovani e dall’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, con il patrocinio del CONI. L’organizzazione di Edoardo Germani e quella di Giovanni De Carolis, ex campione mondiale di pugilato e oggi Direttore Tecnico delle Nazionali Azzurre, insieme per dare vita ad una serata unica. Le due realtà, grazie al supporto della FPI, stanno costruendo straordinario un evento che mette in palio un titolo mondiale, un titolo europeo EBU Silver e due titoli italiani.
“Siamo orgogliosi e lieti – dichiara il Presidente FPI Flavio D’Ambrosi - di annunciare questa sinergia di intenti e valori che darà vita al Roma Boxing Night, momento clou dei nostri 110 anni. Garantiremo un grande spettacolo all'intera community di appassionati e lo faremo al PalaTiziano per valorizzare il racconto storico, sportivo e sociale del Pugilato Italiano, insieme a due grandi promoter come TAF e la De Carolis Promotion. Una boxing experience da vivere a bordo ring con i campioni di ieri e di oggi, protagonisti di un evento che accenderà i riflettori sulla nobile arte a livello nazionale e internazionale. Ringrazio le istituzioni per il prezioso supporto e tutto il movimento pugilistico per la partecipazione che, sono sicuro, non mancherà”.
Nel main event Mauro Forte (22-1, due pareggi) difende la cintura EBU Silver dei pesi gallo dall’assalto di Vincenzo Picardi (12-1), veterano del ring già campione italiano ed europeo. Un test difficile e cruciale per Forte, chiamato a confermarsi per mettere nel mirino il Titolo Europeo.
Nel co-main event, Francesco Faraoni (8-1) ottiene una nuova chance per il Titolo italiano dei pesi medi contro Giovanni Rossetti (12-4), già campione nazionale e internazionale, oltre che sfidante alla cintura continentale. Una sfida equilibrata tra due pugili giovani all’anagrafe ma esperti, determinati a conquistarsi un importante step in avanti di carriera.
Roma si prepara a tremare sotto i colpi devastanti dei pesi massimi con la sfida per il titolo italiano tra Antonio Carlesimo (10-0) e Angelo Morejon (10-0), imbattuti dal record identico. Un altro match dall’esito incerto tra due artisti del KO: si prevedono emozioni forti e un match pronto a concludersi ben prima del limite.
Ed ecco il momento del primo titolo mondiale nella storia di TAF: l’italiana Pamela Noutcho (10-0) difende la cintura IBO dei Pesi Leggeri femminili dalle cattive intenzioni di Jenny Tulcan (14-0). Un match tra imbattute che promette scintille e che potrebbe proiettare Noutcho ancora più in alto, ai vertici assoluti della boxe femminile.
Ad aprire la main card sarà il ritorno sul ring di Dario Morello (26-1), che ha smaltito l’infortunio al bicipite ma non la delusione per la rinuncia obbligata al match contro Paolo Bologna a TAF 13. Morello condividerà il quadrato con un avversario scomodo, Francesco Russo (13-6), picchiatore dal pugno devastante, tanto da aver vinto 11 incontri su 13 per KO.
«Ormai TAF è riconosciuto come leader del settore nazionale, ecco perché siamo proiettati verso una dimensione europea», spiega Edorado Germani. «Negli ultimi eventi abbiamo sempre avuto match con in palio titoli EBU Silver, e ora possiamo annunciare anche il primo titolo mondiale della nostra storia. Siamo orgogliosi di farlo a Roma, una città simbolica, unica al mondo, il palcoscenico ideale per alzare il livello del nostro percorso. Con De Carolis ci troviamo benissimo perché abbiamo la stessa visione, principi e valori».
Lo stesso Giovanni De Carolis afferma: «Abbiamo dato il massimo per festeggiare al meglio un anniversario così importante e storico per la Federazione, con cui collaboriamo sempre e che ci sostiene in ogni occasione. A TAF ci lega una grande intesa e obiettivi comuni, possiamo fare molta strada insieme e questo evento sarà un nuovo capitolo di tanti altri, ne sono convinto».