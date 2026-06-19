"110 FPI - Roma Boxing Night": su Mediaset lo show per 110 anni della federazione

“Siamo orgogliosi e lieti – dichiara il Presidente FPI Flavio D’Ambrosi - di annunciare questa sinergia di intenti e valori che darà vita al Roma Boxing Night, momento clou dei nostri 110 anni. Garantiremo un grande spettacolo all'intera community di appassionati e lo faremo al PalaTiziano per valorizzare il racconto storico, sportivo e sociale del Pugilato Italiano, insieme a due grandi promoter come TAF e la De Carolis Promotion. Una boxing experience da vivere a bordo ring con i campioni di ieri e di oggi, protagonisti di un evento che accenderà i riflettori sulla nobile arte a livello nazionale e internazionale. Ringrazio le istituzioni per il prezioso supporto e tutto il movimento pugilistico per la partecipazione che, sono sicuro, non mancherà”.