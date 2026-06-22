Golf, Sharp ancora partner dell'Opne d'Italia

Sharp rinnova la propria presenza accanto al grande golf, come Technical Sponsor, in occasione della 83^ edizione del DS Automobiles Open d’Italia, confermando una partnership consolidata e che accompagna una delle manifestazioni sportive più rilevanti del panorama nazionale. L’edizione 2026 vedrà i protagonisti del DP World Tour sfidarsi dal 25 al 28 giugno presso il Circolo Golf Torino, in un appuntamento che unisce tradizione, competizione ai massimi livelli e un pubblico sempre più ampio e trasversale.
La sponsorship rappresenta la naturale continuità di un percorso che valorizza eccellenza, affidabilità e attenzione al dettaglio dell’azienda. Elementi che trovano nel golf una rappresentazione perfetta dei valori di Sharp.
Sharp rinnova, quindi, il proprio impegno al fianco del principale appuntamento golfistico in Italia, offrendo un supporto concreto alle attività che rendono possibile l’evento, dentro e fuori dal campo. Attraverso soluzioni tecnologiche progettate per semplificare i processi e garantire operatività costante, Sharp contribuisce a rendere più fluide le attività di backoffice, permettendo all’organizzazione di concentrarsi su ciò che conta davvero: la qualità della competizione e la migliore esperienza per atleti, addetti ai lavori e pubblico.
“L’Open d’Italia è un evento che incarna eccellenza, preparazione e capacità di gestire complessità e pressione con lucidità. Siamo entusiasti di rinnovare la sponsorship del DS Automobiles 83^ Open d’Italia, mettendo a disposizione le migliori soluzioni per rendere le attività più efficienti e tracciabili. Il golf, con la sua cultura della precisione e dell’affidabilità, rappresenta un contesto in cui ritroviamo il nostro approccio al lavoro e al servizio”, dichiara Carlo Alberto Tenchini, Direttore Marketing e Vendite di Sharp. “Siamo orgogliosi di affiancare la Federazione e tutti i professionisti coinvolti per offrire un’esperienza all’altezza delle aspettative per giocatori, staff e pubblico”.
La sponsorship si inserisce nel più ampio impegno di Sharp a supporto di iniziative che esprimono eccellenza organizzativa e valore per il territorio, rafforzando il legame con il mondo dello sport e con i suoi valori fondamentali.