Golf, Sharp ancora partner dell'Opne d'Italia

“L’Open d’Italia è un evento che incarna eccellenza, preparazione e capacità di gestire complessità e pressione con lucidità. Siamo entusiasti di rinnovare la sponsorship del DS Automobiles 83^ Open d’Italia, mettendo a disposizione le migliori soluzioni per rendere le attività più efficienti e tracciabili. Il golf, con la sua cultura della precisione e dell’affidabilità, rappresenta un contesto in cui ritroviamo il nostro approccio al lavoro e al servizio”, dichiara Carlo Alberto Tenchini, Direttore Marketing e Vendite di Sharp. “Siamo orgogliosi di affiancare la Federazione e tutti i professionisti coinvolti per offrire un’esperienza all’altezza delle aspettative per giocatori, staff e pubblico”.