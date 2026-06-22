Tennis, ranking Wta: Paolini resta 14.a, Sabalenka sempre leader

22 Giu 2026 - 09:53
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Poche variazioni in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata dalla Wta dopo la conclusione dei tornei sull'erba di Berlino (Wta 500) e di Nottingham (Wta 250). Anche questa settimana sono sempre due le azzurre tra le prime cento. Leader tricolore è ancora Jasmine Paolini: la 30enne di Bagni di Lucca, uscita a fine maggio dalla top ten (dove era rimasta ininterrottamente dal 7 giugno 2024, dopo la finale raggiunta al Roland Garros), è stabile in 14esima posizione e rientra nel tour questa settimana dopo l'infortunio rimediato al Roland Garros. Alle sue spalle, risale due gradini Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 44, anche lei ferma da Parigi. Perde una posizione Lucia Bronzetti, uscita lo scorso fine ottobre dalla top cento, che si assesta al numero 127. Un posto in più invece per Lisa Pigato, numero 134, che resta vicina al primato personale. Stabile Lucrezia Stefanini, al numero 163, mentre scivola indietro di due posti rispetto al ranking precedente Nuria Brancaccio, ora al numero 170. Una sola variazione nella top ten mondiale, che però è una 'new entry'. Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per l'ottantottesima settimana consecutiva (la 96esima complessiva: lo era stata già dall'11 settembre al 5 novembre 2023): la 28enne di Minsk, che non sta attraversando un gran momento, mantiene comunque 947 punti di vantaggio sulla kazaka Elena Rybakina, seconda, anche se piuttosto deludente fin qui sui prati, che conferma il 'best ranking'. Sul terzo gradino del podio, stabile la polacca Iga Swiatek.

La 24enne di Varsavia, ex regina del tennis mondiale (aveva perso la leadership ad ottobre del 2024 dopo 125 settimane complessive, le ultime 50 consecutive), precede la statunitense Jessica Pegula, quarta, e più vicina al terzo gradino dopo la finale a Berlino. In quinta posizione c'è la 19enne russa Mirra Andreeva, che conferma il 'best': alle sue spalle l'altra statunitense Amanda Anisimova, sesta. Stabile in settima posizione la terza americana in top ten, Coco Gauff, che precede l'ucraina Elina Svitolina, ottava, e la canadese Victoria Mboko, nona. In decima posizione sale la ceca Linda Noskova, con tre posti in più rispetto a sette giorni fa grazie al successo a Berlino: la 20enne di Praga firma il 'best' e chiude l'élite mondiale. Saluta la top ten - almeno per il momento - l'altra ceca Karolina Muchova, che scivola in 11esima posizione.

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