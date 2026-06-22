Sci alpino, Franzoni riceve la sua cabina a Kitzbuehel: "Giornata speciale"

"Questa giornata è molto speciale e fa tornare alla mente tutte le emozioni e i ricordi dell'inverno. È stata una stagione incredibile. Sono molto orgoglioso di essere qui oggi - ha dichiarato Franzoni, visibilmente emozionato, per poi ringraziare gli organizzatori - Vorrei dire un enorme grazie a tutti voi. Quello che riuscite a realizzare qui anno dopo anno è straordinario. Questa gara è e resterà sempre qualcosa di speciale per tutti noi".