Motociclismo, Aprilia vince la 8 Ore di Spa nella Superstock

L’Aprilia RSV4 1100 ha conquistato la vittoria nella classe Superstock alle 8 ore di Spa-Francorchamps, secondo appuntamento del Campionato Mondiale Endurance 2026. Un successo straordinario che sottolinea la competitività e l’affidabilità della RSV4 1100 anche nelle competizioni in cui la gestione e la costanza fanno la differenza.
L’equipaggio del Team REVO-M2, composto Kevin Calia, Simone Saltarelli e Flavio Ferroni, è stato protagonista di una gara impeccabile, riportando l’Aprilia RSV4 1100 sul gradino più alto del podio della classe Superstock, dopo il successo ottenuto sullo stesso circuito nel 2024.
Dopo aver sfiorato la pole position per pochi decimi, il team ha confermato fin dalle prime fasi della gara il proprio potenziale. Nel corso delle otto ore, Calia, Saltarelli e Ferroni si sono alternati alla guida con stint di circa 45 minuti, mantenendo un ritmo elevato e una notevole costanza che ha consentito loro di costruire progressivamente del vantaggio sugli avversari.
A metà gara il meteo si è complicato: pioggia intermittente e condizioni dell'asfalto in continuo cambiamento hanno costretto al Team REVO-M2 e i piloti ad affrontare una vera e propria sfida strategica, tra continui passaggi dalle gomme slick alle rain e viceversa. Il Team ha saputo gestire al meglio ogni situazione, dimostrando grande esperienza e lucidità. Quando mancava circa un'ora al termine, il ritorno del bel tempo ha consentito alla squadra di amministrare il vantaggio accumulato fino alla bandiera a scacchi, conquistando la vittoria nella classe Superstock con oltre un minuto di vantaggio sul secondo classificato.
Un successo interamente “Made in Italy”, ottenuto da un team italiano, con tre piloti italiani e in sella a una moto italiana. Grazie a questo risultato, il Team REVO-M2 sale al secondo posto nella classifica del Campionato Mondiale Endurance, a soli sei punti dalla vetta. Una vittoria che conferma l’affidabilità e la competitività dell’Aprilia RSV4 1100 in ogni condizione e che rafforza ulteriormente la presenza di Aprilia ai vertici del motociclismo internazionale e nelle competizioni endurance.
ENEA MAIRONI, REFERENTE TECNICO DERIVATE DI SERIE APRILIA RACING
“Siamo molto soddisfatti e orgogliosi del risultato a Spa-Francorchamps. Questo successo conferma il valore del lavoro svolto durante l’inverno, in particolare sullo sviluppo della RSV4 1100, per affrontare al meglio condizioni variabili nel corso di una gara endurance. Il Team REVO-M2 e i piloti hanno gestito queste circostanze con grande lucidità e rapidità. Guardiamo già ai prossimi appuntamenti dove porteremo alcune novità tecniche interessanti. L’obiettivo resta quello di essere competitivi in ogni gara e supportare al meglio il Team REVO-M2 nel prosieguo della stagione.”
MIRCO DE GIANNI, RESPONSABILE TECNICO EWC REVO-M2
“È stata una gara molto intensa, soprattutto a causa delle condizioni meteo estremamente instabili. La gara è iniziata sull’asciutto, ma a partire dalla terza ora si sono alternate condizioni bagnate, asciutte e intermedie. Il team di meccanici e tecnici ha reagito con grande lucidità ai repentini cambi di gomme e set-up facendosi trovare sempre pronti e veloci nei pit stop. Questo ha permesso di guadagnare tempo sugli inseguitori sia in pista, grazie all'ottimo passo dimostrato dai piloti, sia durante i pit stop. L’Aprilia RSV4 1100 si è dimostrata estremamente efficace, affidabile e competitiva in tutte le condizioni, grazie anche al grande lavoro di affinamento e sviluppo svolto durante l’inverno insieme ad Aprilia Racing. Siamo soddisfatti del lavoro svolto e guardiamo con fiducia ai prossimi appuntamenti, nei quali introdurremo ulteriori aggiornamenti. Ringrazio tutti i collaboratori e lo staff tecnico di Revo-M2, in particolare Michele Bonaldo e Enzo Chiappello, per averci dato l’opportunità di dimostrare il nostro valore”.
ENZO CHIAPPELLO, TEAM PRINCIPAL REVO-M2
“Questa vittoria rappresenta il risultato di un lavoro straordinario svolto da tutta la squadra. A Spa-Francorchamps abbiamo dimostrato di poter competere ai massimi livelli dell'endurance mondiale, gestendo una gara complessa sotto ogni aspetto: dalla velocità in pista alle scelte strategiche imposte da condizioni meteo estremamente variabili. Voglio ringraziare Kevin, Simone e Flavio per la loro prestazione impeccabile, così come tutti i tecnici e i collaboratori che hanno reso possibile questo successo. Vincere con un team italiano, con piloti italiani e su una Aprilia RSV4 1100 ha per noi un significato speciale. Questo risultato ci dà grande fiducia per il prosieguo del campionato, ma soprattutto conferma il valore del progetto REVO-M2 e della passione che ogni giorno mettiamo in questo sport”.