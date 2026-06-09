Motociclismo, Aprilia vince la 8 Ore di Spa nella Superstock

MIRCO DE GIANNI, RESPONSABILE TECNICO EWC REVO-M2

“È stata una gara molto intensa, soprattutto a causa delle condizioni meteo estremamente instabili. La gara è iniziata sull’asciutto, ma a partire dalla terza ora si sono alternate condizioni bagnate, asciutte e intermedie. Il team di meccanici e tecnici ha reagito con grande lucidità ai repentini cambi di gomme e set-up facendosi trovare sempre pronti e veloci nei pit stop. Questo ha permesso di guadagnare tempo sugli inseguitori sia in pista, grazie all'ottimo passo dimostrato dai piloti, sia durante i pit stop. L’Aprilia RSV4 1100 si è dimostrata estremamente efficace, affidabile e competitiva in tutte le condizioni, grazie anche al grande lavoro di affinamento e sviluppo svolto durante l’inverno insieme ad Aprilia Racing. Siamo soddisfatti del lavoro svolto e guardiamo con fiducia ai prossimi appuntamenti, nei quali introdurremo ulteriori aggiornamenti. Ringrazio tutti i collaboratori e lo staff tecnico di Revo-M2, in particolare Michele Bonaldo e Enzo Chiappello, per averci dato l’opportunità di dimostrare il nostro valore”.