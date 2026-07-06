Motociclismo, Aprilia domina la Sportbike del BSB a Snetterton

06 Lug 2026 - 18:14
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© Ufficio Stampa

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Prosegue la striscia di vittorie dell’Aprilia RS 660 nel campionato britannico delle derivate di serie. Nel quarto round della classe Pirelli Sportbike, disputato a Snetterton, Harrison Mackay è stato il protagonista del weekend conquistando la vittoria in gara.

Mackay ha dominato il fine settimana fin dalle prime sessioni, facendo segnare il miglior tempo in entrambe le prove libere, conquistando la pole position e il warm-up, prima di completare un weekend perfetto con la sua prima vittoria nella classe Sportbike.

Il round di Snetterton ha confermato anche la competitività dell'Aprilia RS 660, con quattro moto nella top ten: oltre al successo di Mackay, Harley McCabe del Team Fibre Tec Aprilia by MLav Racing ha chiuso settimo, Alfie Davidson del Team INCompetition Aprilia nono e Daniel Goodman del Team Fibre Tec Aprilia by MLav Racing decimo.

Dopo il quarto round stagionale, Alfie Davidson conserva la leadership della classifica Sportbike con 152 punti, seguito da Harley McCabe a soli 20 punti, entrambi in sella all’Aprilia RS 660.

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