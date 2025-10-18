Logo SportMediaset

Moto3, Gp Australia: pole all'australiano Kelso

18 Ott 2025 - 12:26

Prima di lui, fra gli australiani, non c'era mai riuscito nessuno. Autore oggi della pole position della Moto3, Joel Kelso (LEVELUP-MTA) diventa il primo pilota di casa ad aggiudicarsi la Q2 della classe cadetta sulla pista di Phillip Island. Nelle qualifiche del 19° appuntamento dell'anno ha arginato il fresco campione del mondo Jose Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) e Luca Lunetta (SIC58 Squadra Corse), sul podio di recente a Mandalika e a caccia di conferme. Due gli italiani nelle prime due file, con Matteo Bertelle (LEVELUP-MTA) quinto dopo essere salito dalla Q1. Si è messo dietro a Taiyo Furusato (Honda Team Asia) e davanti ad Alvaro Carpe (Red Bull KTM Ajo). Decimo Guido Pini (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), che due settimane fa in Indonesia ha fatto compagnia a Lunetta sul podio. Undicesimo Stefano Nepa (ISC58 Squadra Corse).

