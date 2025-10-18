Sci, Brignone: "Sto migliorando, voglia c'è ma non ho data per rientro"

"Quest'anno non ho la pressione di essere subito in gara, è una sensazione diversa. Non ho ancora delle date precise sul rientro, sto lavorando settimana per settimane. Sto migliorando tanto e questa è la cosa positiva". Così Federica Brignone, vincitrice dell'ultima coppa del Mondo generale di Sci Alpino, a margine del Media Day della Fisi in vista della stagione che sta per iniziare. "Sono sorpresa dell'affetto ricevuto in generale, la cosa che mi ha fatto più piacere come si sono dedicati a me le persone più vicine dagli amici alla famiglia. E non è scontato. Mi fa piacere, ma ne avrei fatto a meno e mi sarei tenuto la mia gamba sana molto volentieri", ha aggiunto. Brignone è stata anche premiata come atleta dell'anno Fisi nel 2024/25. "Mi sembra lontanissimo quanto accaduto, ma vedere queste immagini mi fa venire ancora più voglia", ha concluso.