Nuoto: World Cup, Ceccon 2° sfiora record italiano nei 200 dorso

Lampi di fuoriclasse azzurri a Westmont, nel cuore dell'Illinois e ad una trentina di chilometri da Chicago, nelle finali della prima giornata della seconda tappa della World Cup in vasca corta, in genere decisiva per la vittoria del circuito. In batteria aveva abbassato di oltre due secondi il primato personale, portando da 1'53"24 a 1'51"21. In finale si scatena, rompe per la prima volta in carriera il numero dell'1'50, e nuota ad appena trentatré centesimi dal record italiano di 1'48"43 siglato da Lorenzo Mora per il titolo di campione europeo ad Otopeni 2023. Insomma uno strepitoso Thomas Ceccon tira fuori dal cilindro un colpo dei suoi ed è secondo nei 200 dorso, vinti dal campione olimpico Hubert Kos in 1'47"51. Super la finale del 24enne di Schio, oro olimpico e primatista del mondo in lunga nei 100 - tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato al Centro Federale di Verona da Alberto Burlina - che nuota in 1'48"76, con un ultimo cinquanta in 26"84 da fuoriclasse.