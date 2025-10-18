Milano-Cortina, Flora e Miro Tabanelli: "Giochi in casa emozione incredibile"

"Per me l'ultima stagione è stata fondamentale, mi sono tolta tante soddisfazioni ma c'è ancora da migliorare. L'estete è stata molto produttiva, siamo contenti ed emozionati per le Olimpiadi". Così Flora Tabanelli, giovanissima azzurra del Freestyle, in occasione del Media Day della Fisi al Mind di Milano. Al suo fianco il fratello Miro ha aggiunto: "Anche per me l'allenamento estivo è andato molto bene, stiamo facendo un ottimo lavoro e puntiamo avanti per migliorarci. Le olimpiadi saranno a Livigno, un posto speciale, luogo di lancio di questo sport in tutto il mondo. Sarà qualcosa di incredibile, una emozione indimenticabile".