Moto 2, Gp Australia: pole a Moreira, Arbolino solo 12°

Divisi da 9 punti nella corsa al titolo, da 76 millesimi al termine delle qualifiche del diciannovesimo dei 22 round previsti quest'anno. Diogo Moreira (Italtrans Racing Team) e Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) scatteranno entrambi dalla prima fila nel Gran Premio d'Australia. Il brasiliano grazie alla pole position. Lo spagnolo con il terzo crono. Nella classifica generale Moreira è secondo e chiamato a recuperare terreno sul numero 10. Fra i due a Phillip Island in prima fila ci sarà il pilota di casa Senna Agius, compagno di squadra di Gonzalez, autore del secondo tempo. Il migliore degli italiani è Tony Arbolino (BluCru Pramac Yamaha Moto2), dodicesimo.