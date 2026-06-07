Moto2, GP Ungheria: tris e allungo di Gonzalez, Vietti solo settimo

Terza vittoria di fila per Manuel Gonzalez in Moto2. Lo spagnolo, leader del campionato, ha conquistato il GP d'Ungheria dopo aver avuto la meglio sul ceco Filip Salac, che era rimasto al comando per metà gara prima di arrendersi e tornare sul podio per la prima volta dal 2024. Terzo posto per l'australiano Senna Agius, mai realmente in lotta con i primi due e nel finale costretto a difendersi da Alonso. Con questo successo Gonzalez ha aumentato il suo vantaggio nella generale, visto che Izan Guevara non è andato oltre la sesta piazza, anche a causa di un long lap penalty. Davanti a lui proprio David Alonso, quarto per un soffio, e Daniel Holgado, quinto dopo una bella battaglia in famiglia con lo stesso colombiano.