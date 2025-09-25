Mondiali volley, Gargiulo: "Contro la Polonia a viso aperto"

"Essere arrivati alle semifinali ci rende felici e soprattutto non è un risultato scontato considerando anche l'andamento di questo torneo dal quale sono state estromesse squadre molto blasonate alla vigilia". Dopo la convincente vittoria sul Belgio che vale l'accesso alla semifinale, è giorno di riflessione in casa Italia del volley, in vista della sfida alla Polonia sabato per guadagnarsi la finale del Mondiale. A fare il punto è Giovanni Maria Gargiulo. "Essere tra le prime quattro al mondo è un'emozione fortissima", aggiunge il centrale azzurro dal ritiro di Manila, parlando di una sfida alla Polonia "a viso aperto". Ora infatti gli azzurri sono attesi dall'affascinante sfida contro la nazionale polacca, gara che evoca tanti ricordi considerando che negli ultimi anni le due formazioni si sono contesi titoli internazionali in diverse manifestazioni. "È una squadra straordinaria, sono anni che compete ad alti livelli raggiungendo risultati eccezionali; contro di loro sarà importante, oltre a giocare bene, rimanere concentrati, giocando palla su palla e stare sempre lì attaccati non pensando troppo a quelli che saranno gli errori che potremo commettere. Dovremo giocarcela sempre a viso aperto".