Mondiali scherma: Italia in finale a squadre in fioretto uomini e spada donne

Altre due medaglie per l'Italia in arrivo ai Mondiali di scherma di Hong Kong: nella prima giornata del programma a squadre, sia gli azzurri del fioretto sia le azzurre della spada raggiungono la finale. Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Caforio e Rossella Fiamingo - dopo aver superato Australia, Svizzera e Hong Kong - battono in rimonta in semifinale la favorita della vigilia, la Corea del Sud (45-44), e affronteranno l'Estonia nell'ultimo atto. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini, dopo Malesia, Brasile ed Egitto hanno invece la meglio sul Giappone (45-37) e troveranno in finale i padroni di casa di Hong Kong.