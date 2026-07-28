Mondiali scherma: Italia in finale a squadre in fioretto uomini e spada donne

28 Lug 2026 - 10:53
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Altre due medaglie per l'Italia in arrivo ai Mondiali di scherma di Hong Kong: nella prima giornata del programma a squadre, sia gli azzurri del fioretto sia le azzurre della spada raggiungono la finale. Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Gaia Caforio e Rossella Fiamingo - dopo aver superato Australia, Svizzera e Hong Kong - battono in rimonta in semifinale la favorita della vigilia, la Corea del Sud (45-44), e affronteranno l'Estonia nell'ultimo atto. Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Tommaso Marini e Tommaso Martini, dopo Malesia, Brasile ed Egitto hanno invece la meglio sul Giappone (45-37) e troveranno in finale i padroni di casa di Hong Kong. 

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