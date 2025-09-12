Mondiali di Atletica, Mei: "A Tokyo con squadra forte, compatta e determinata"

È l'ora dei Mondiali di Tokyo che scattano sabato mattina in Giappone, nella notte italiana. In una giornata di vigilia con il cielo coperto, e qualche goccia di pioggia, arriva il momento della prima conferenza stampa a Casa Atletica Italiana, l'hospitality house degli azzurri al Blue Note Place, con il presidente Fidal Stefano Mei e il direttore tecnico Antonio La Torre, insieme a due tra i protagonisti più attesi, due fuoriclasse del salto in lungo: il bronzo olimpico e oro mondiale indoor Mattia Furlani e la campionessa europea indoor Larissa Iapichino. "Questo è un buon momento per l'atletica italiana - le parole del presidente Stefano Mei - e c'è un ricambio continuo, con i giovani che vogliono emulare i successi dei più grandi: anche per questo abbiamo pensato di portare tutti gli atleti che si sono meritati la qualificazione arrivando al numero record di 90 convocati. Il riconoscimento di una stagione che in ogni caso è eccezionale per i risultati. Una squadra forte, compatta e determinata: non tutti potranno vincere, però ognuno cercherà di migliorarsi. Si potrebbe dire che alcuni sono qui per fare esperienza, ma in realtà abbiamo giovanissimi che hanno già vinto tanto, proprio come Furlani e Iapichino: i ragazzi che hanno trionfato quest'anno nelle rassegne di categoria si ispirano a loro, in un circolo virtuoso. L'atletica è bella e difficile, con circa duecento nazioni in gara. Il nostro obiettivo è di avvicinarsi ai 17 finalisti della scorsa stagione alle Olimpiadi di Parigi e alle 4 medaglie dei Mondiali di due anni fa a Budapest. Con Marcell Jacobs non c'è nessun problema: ci siamo sentiti quando era a Desenzano, poi è sopraggiunto un piccolo problema fisico e lo abbiamo invitato a Roma, ma è tutto risolto".