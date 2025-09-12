Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Mondiali di Atletica, Mei: "A Tokyo con squadra forte, compatta e determinata"

12 Set 2025 - 12:30
© italyphotopress

© italyphotopress

È l'ora dei Mondiali di Tokyo che scattano sabato mattina in Giappone, nella notte italiana. In una giornata di vigilia con il cielo coperto, e qualche goccia di pioggia, arriva il momento della prima conferenza stampa a Casa Atletica Italiana, l'hospitality house degli azzurri al Blue Note Place, con il presidente Fidal Stefano Mei e il direttore tecnico Antonio La Torre, insieme a due tra i protagonisti più attesi, due fuoriclasse del salto in lungo: il bronzo olimpico e oro mondiale indoor Mattia Furlani e la campionessa europea indoor Larissa Iapichino. "Questo è un buon momento per l'atletica italiana - le parole del presidente Stefano Mei - e c'è un ricambio continuo, con i giovani che vogliono emulare i successi dei più grandi: anche per questo abbiamo pensato di portare tutti gli atleti che si sono meritati la qualificazione arrivando al numero record di 90 convocati. Il riconoscimento di una stagione che in ogni caso è eccezionale per i risultati. Una squadra forte, compatta e determinata: non tutti potranno vincere, però ognuno cercherà di migliorarsi. Si potrebbe dire che alcuni sono qui per fare esperienza, ma in realtà abbiamo giovanissimi che hanno già vinto tanto, proprio come Furlani e Iapichino: i ragazzi che hanno trionfato quest'anno nelle rassegne di categoria si ispirano a loro, in un circolo virtuoso. L'atletica è bella e difficile, con circa duecento nazioni in gara. Il nostro obiettivo è di avvicinarsi ai 17 finalisti della scorsa stagione alle Olimpiadi di Parigi e alle 4 medaglie dei Mondiali di due anni fa a Budapest. Con Marcell Jacobs non c'è nessun problema: ci siamo sentiti quando era a Desenzano, poi è sopraggiunto un piccolo problema fisico e lo abbiamo invitato a Roma, ma è tutto risolto". 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:50
DICH DANESI ARRIVO MALPENSA DICH

Volley, Danesi: "Un gruppo che ha coronato tutti i sogni"

01:19
DICH PENNETTA 10 ANNI DOPO US OPEN DICH NEW 2

Pennetta"10 anni dopo la vittoria allo US Open: "Dopo l'ultimo colpo, la calma"

01:31
Eccellenze nello sport

Eccellenze nello sport

01:34
Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

01:30
MCH ALCARAZ PLATINATO MCH

Alcaraz festeggia gli Us Open con un nuovo look...patinato!

02:33
DICH CAMPRIANI DICH

Campriani: "Avanti tutta verso Los Angeles con tante novità"

03:26
DICH BUONFIGLIO DICH

Buonfiglio: "La Nazionale di calcio? Andremo ai Mondiali"

01:21
Il padel delle leggende

Il padel delle leggende

02:02
Una saga entusiasmante

Una saga entusiasmante

01:46
Il ritorno delle Azzurre

Volley, il ritorno delle Azzurre

02:00
SRV RULLO VOLLEY ITALIA, IL RITORNO 8/9 SRV

L'Italvolley torna a casa: un abbraccio "mondiale"

00:57
DICH DE GENNARO ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"De Gennaro: "Santarelli? Era contento per me"

02:08
DICH ANTROPOVA ARRIVO MALPENSA DICH

Volley,"Antropova: "Dedica? Al tanto lavoro e a me stessa"

04:04
DICH VELASCO DICH

Volley, Velasco: "Questo è un gruppo speciale"

01:17
DICH SYLLA DICH

Volley, Sylla: "Sì, siamo le più forti del mondo"

01:50
DICH DANESI ARRIVO MALPENSA DICH

Volley, Danesi: "Un gruppo che ha coronato tutti i sogni"

I più visti di Altri Sport

DICH VELASCO DICH

Volley, Velasco: "Questo è un gruppo speciale"

Sinner, idee di fine anno

Sinner, idee di fine anno

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Il padel delle leggende

Il padel delle leggende

Una saga entusiasmante

Una saga entusiasmante

DICH VELASCO 7-9 DICH

Velasco: "Le ragazze hanno messo umiltà, coraggio, non hanno mai mollato"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:30
Mondiali di Atletica, Mei: "A Tokyo con squadra forte, compatta e determinata"
12:25
Mondiali Atletica, Iapichino: "Combattere con le unghie e con i denti"
12:08
Nova Eroica Ivrea: domenica il debutto in Piemonte tra strade bianche, paesaggi e passione
11:02
Ciclismo, Scaroni allunga in vetta nella Coppa Italia delle Regioni
10:18
Volley: Monza, ingaggiato schiacciatore Atanasov