Mondiali atletica: al canadese Evan Dunfee il primo oro di Tokyo

Il canadese Evan Dunfee ha vinto la prima medaglia d'oro ai Campionati del Mondo di atletica leggera di Tokyo, con un'impennata negli ultimi metri che gli ha assicurato la vittoria nella 35 km di marcia. Dunfee, il più veloce in gara, ha percorso le strade della capitale giapponese in 2 ore, 28 minuti e 22 secondi, nonostante il clima afoso. Il brasiliano Caio Bonfim, medaglia d'argento olimpica, ha conquistato un altro argento mondiale in 2:28.55, mentre il giapponese Hayato Katsuki (2:29.16) ha completato il podio, per la gioia del pubblico mattutino allo Stadio Nazionale.