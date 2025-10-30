Milano-Cortina, Malagò: "Chi arriva dopo adotterà Giochi diffusi"

"Difficoltà logistiche? Siamo partiti con questo tipo di masterplan, le Olimpiadi dei territori sono state un elemento indispensabile per vincere la candidatura e battere la Svezia. Poi mi sembra che chi arriva dopo di noi replicherà questo modello". Così il presidente della fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, a margine del Premio De Sanctis a Roma rispondendo a chi critica la lontananza delle venue olimpiche e le possibili difficoltà negli spostamenti di tifosi e delegazioni. "Ogni giorno qualche cosa esce dal livello dei problemi, altro invece resta e sarà così fino all'ultimo - ha spiegato parlando dei lavori per i Giochi -. Man non c'è da stupirsi, è un sistema complesso. Siamo molto concentrati e stiamo producendo il massimo sforzo".