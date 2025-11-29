Logo SportMediaset

Milano-Cortina, Buonfiglio: "Sarà un'Olimpiade meravigliosa"

29 Nov 2025 - 17:32

"Ad Olimpia, da dove è partita la fiaccola olimpica, è stato emozionante. Torneremo ad Atene il 4 dicembre per prendere la torcia e portarla in Italia dal presidente Mattarella. Il 6 partirà dallo stadio dei Marmi un percorso che con dodicimila tedofori arriverà a Milano e Cortina. Siamo alla vigilia, sarà un'Olimpiade, e una Paraolimpiade, meravigliosa. Gareggiare in casa è una pressione ulteriore, sentire l'affetto ci fa bene". Così a Sky Sport il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, presente per la trentesima edizione degli oscar di Tuttobici. 

20:24
Biathlon, argento per l'Italia nella staffetta a Oestersund
19:31
Biathlon, CdM: Italia sesta nella staffetta maschile, vince la Norvegia
19:23
Abodi ad Ascoli: "Vittori è il maestro che ha plasmato Mennea"
19:11
Rugby, Nations Series: Galles travolto a Cardiff, Sudafrica vince 73-0
18:09
Curling, Europei: Italia maschile chiude al quarto posto