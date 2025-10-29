Logo SportMediaset

Milano-Cortina, Buonfiglio: "Obiettivo migliorare 17 podi Pechino"

29 Ott 2025 - 23:39

"L'obiettivo agonistico è migliorare i 17 podi conquistati a Pechino". Lo ha detto il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, nel "Road to Milano Cortina 2026 - 100 giorni" ospitato alla Triennale a 100 giorni dall'inizio dei prossimi Giochi olimpici invernali. "È un momento molto emozionante, anche perché ho l'onore di rappresentare lo sport italiano e di vivere questa incredibile esperienza che ci accompagnerà verso i Giochi. Sono grato ai protagonisti che hanno guidato prima di me il movimento, ricordando che al centro della scena ci sono le atlete e gli atleti, e che dietro di loro operano dirigenti, tecnici, medici e tante altre professionalità" ha aggiunto. "Sono felice che venga dato valore alle cose che vengono realizzate, come in questa occasione. Coni, Fondazione Milano Cortina 2026, Governo, Federazioni, gruppi sportivi militari, stanno portando avanti un lavoro che rappresenta una nazione. Stiamo lavorando di squadra, senza lasciare nulla d'intentato, curando i minimi dettagli e cercando di coronare un quadriennio di sacrifici" ha continuato Buonfiglio. "Sono sicuro che vivremo un grande spettacolo e che daremo il massimo per essere protagonisti di successo" ha concluso.

