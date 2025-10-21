A Cadice al via la Final Eight della Fip Euro Padel Cup 2025

Marcela Ferrari, c.t. delle Nazionali Italiane di Padel, ha commentato: "Siamo molto felici e orgogliosi di essere qui, è la settimana più bella e prestigiosa dell'anno. Siamo qui con l'intenzione di vincere e faremo di tutto per provare a portare a casa altre medaglie. La Spagna sulla carta è ancora ad un livello più alto ma in questo tipo di competizioni tutti hanno la chance di vincere; c'è tanta qualità in questo Europeo. Bisogna fare attenzione a tutte le formazioni; dell'Olanda, ad esempio, si parla poco ma la considero molto pericolosa. La forza di questo gruppo è 'essere un gruppo'. È una squadra piena di talento, energia e coraggio. Quando indossano la maglia dell'Italia mettono in campo una cosa che altri non hanno, la 'garra'. Dentro il campo ci lasciano il cuore, hanno coraggio, forza e attaccamento. È una cosa che non si insegna, è una cosa che hai dentro".