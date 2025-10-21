Logo SportMediaset

A Cadice al via la Final Eight della Fip Euro Padel Cup 2025

21 Ott 2025 - 11:40

Con la cerimonia inaugurale, il sorteggio dei due gironi e l'ultima rifinitura, a La Línea de la Concepción (Cadice) è davvero tutto pronto per la prima giornata ufficiale della Final Eight della FIP Euro Padel Cup 2025. L'evento, che vede impegnate le migliori formazioni europee della disciplina, è in programma fino a sabato 25 ottobre sui campi allestiti all'interno della suggestiva Plaza de Toros.

La Nazionale Italiana femminile - medaglia d'argento nella scorsa edizione - fa il suo esordio nella massima competizione continentale contro la Germania (a partire dalle ore 10:00), mentre la Nazionale Italiana maschile - medaglia d'argento negli Europei giocati a Cagliari un anno fa - debutta contro i Paesi Bassi (non prima delle ore 15:00).

Marcela Ferrari, c.t. delle Nazionali Italiane di Padel, ha commentato: "Siamo molto felici e orgogliosi di essere qui, è la settimana più bella e prestigiosa dell'anno. Siamo qui con l'intenzione di vincere e faremo di tutto per provare a portare a casa altre medaglie. La Spagna sulla carta è ancora ad un livello più alto ma in questo tipo di competizioni tutti hanno la chance di vincere; c'è tanta qualità in questo Europeo. Bisogna fare attenzione a tutte le formazioni; dell'Olanda, ad esempio, si parla poco ma la considero molto pericolosa. La forza di questo gruppo è 'essere un gruppo'. È una squadra piena di talento, energia e coraggio. Quando indossano la maglia dell'Italia mettono in campo una cosa che altri non hanno, la 'garra'. Dentro il campo ci lasciano il cuore, hanno coraggio, forza e attaccamento. È una cosa che non si insegna, è una cosa che hai dentro".

L'Italia è stata inserita nel Gruppo B: le donne sono state sorteggiate con Francia, Germania e Gran Bretagna; gli uomini con Francia, Paesi Bassi e Germania. Nel Gruppo A maschile ci sono i campioni in carica della Spagna, il Portogallo, la Gran Bretagna e la Svezia; mentre nel Gruppo A femminile le regine in carica della Spagna sfideranno Portogallo, Belgio e Paesi Bassi. Martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 è in programma la fase a gironi; i due gruppi si affrontano in tie da tre partite al meglio dei tre set. Le prime due classificate di ciascun girone disputeranno le semifinali venerdì 24 ottobre. Le finali per il titolo, e le sfide per il terzo e quarto posto, sono in programma sabato 25 ottobre.

Questi gli otto giocatori e le otto giocatrici scelti per questo Europeo 2025 dalla Main Coach Marcela Ferrari, e dagli Assistant Coach Saverio Palmieri e Filippo Scala: Carlotta Casali, Giulia Dal Pozzo, Giorgia Marchetti, Carolina Orsi, Chiara Pappacena, Martina Parmigiani, Emily Stellato, Giulia Sussarello; per gli uomini: Flavio Abbate, Marco Cassetta, Simone Cremona, Lorenzo Di Giovanni, Giulio Graziotti, Simone Iacovino, Alvaro Montiel Caruso, Aris Patiniotis. 

