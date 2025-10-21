Morto a soli 29 anni il gran maestro di scacchi Daniel Naroditsky

A dare la notizia lo Charlotte Chess Club della Carolina del Nord, è giallo sulla causa del decessodi Redazione
© Foto da web
Il grande maestro di scacchi americano Daniel Naroditsky, considerato uno dei talenti più brillanti e tra gli influencer di scacchi più seguiti della sua generazione, è morto a soli 29 anni. A dare la notizia è stata la sua famiglia attraverso una dichiarazione rilasciata lunedì dal suo club, lo Charlotte Chess Club della Carolina del Nord, dove Naroditsky si allenava e lavorava come allenatore: "È con grande tristezza che condividiamo l'inaspettata scomparsa di Daniel Naroditsky - che viene definito - un talentuoso giocatore di scacchi, educatore e membro amato della comunità scacchistica”. La causa della morte non è stata resa nota.
Ex campione del mondo giovanile, Naroditsky è diventato grande maestro (il riconoscimento più alto che possa essere attribuito ad un giocatore di scacchi dalla Federazione Internazionale degli Scacchi) nel 2013. Lo scorso agosto aveva vinto il Campionato Nazionale Blitz degli Stati Uniti.
Naroditsky era molto attivo sui social grazie a un canale Youtube in cui pubblicava video e contenuti in cui dava consigli sulle strategie scacchistiche a migliaia di appassionati. Giocatori e tifosi hanno elogiato le sue capacità didattiche e la sua personalità amichevole, mentre ricordi arrivano da tutto il mondo. "Sono devastato", ha detto il numero due americano del mondo Hikaru Nakamura.