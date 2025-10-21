Morto a soli 29 anni il gran maestro di scacchi Daniel Naroditsky

Il grande maestro di scacchi americano Daniel Naroditsky, considerato uno dei talenti più brillanti e tra gli influencer di scacchi più seguiti della sua generazione, è morto a soli 29 anni. A dare la notizia è stata la sua famiglia attraverso una dichiarazione rilasciata lunedì dal suo club, lo Charlotte Chess Club della Carolina del Nord, dove Naroditsky si allenava e lavorava come allenatore: "È con grande tristezza che condividiamo l'inaspettata scomparsa di Daniel Naroditsky - che viene definito - un talentuoso giocatore di scacchi, educatore e membro amato della comunità scacchistica”. La causa della morte non è stata resa nota.