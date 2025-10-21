Logo SportMediaset

L'Italia del taekwondo in Cina, caccia alle medaglie Mondiali

21 Ott 2025 - 12:45

L'Italia del Taekwondo vola in Cina per i Mondiali. Gli azzurri sono in partenza per Wuxi, dove dal 24 al 30 ottobre si disputano i World Championships, con tabelloni a eliminazione diretta e formula "Best of 3". Sono dieci i convocati, con sette uomini e tre donne: a guidare la spedizione sarà Simone Alessio, reduce dal bronzo olimpico a Parigi e già due volte campione del mondo (2019 nei -74 kg e 2023 negli -80 kg). In Cina tenterà la tripletta iridata in tre categorie diverse, impresa ad oggi riuscita solo allo statunitense Steven Lopez e alla spagnola Brigitte Yagüe. Presente anche Vito Dell'Aquila che, oro olimpico a Tokyo 2020 e campione del mondo 2022 nei -58kg, cercherà di riscattare la sfortunata parentesi olimpica di Parigi. Completano il gruppo Andrea Conti (-54 kg), Denis Baretta (-63 kg), Ludovico Iurlaro (-68 kg), Angelo Mangione (-74 kg), Mattia Molin (+87 kg), Ilenia Matonti (-49 kg), Anna Frassica (-53 kg) e Giada Al Halwani (-57 kg). Nel gruppo saranno presenti anche Andrii Chumachenko e Renata Podolian, due atleti ucraini che, dall'inizio della guerra, si allenano stabilmente con la Nazionale italiana presso il Centro Tecnico Federale. Secondo la World Taekwondo, l'edizione 2025 registrerà una partecipazione record con 991 atleti da 179 Paesi, oltre alla presenza del Team dei Rifugiati. "Affrontiamo una gara molto impegnativa, con tabelloni lunghi e avversari di alto livello da tutto il mondo - spiega il direttore tecnico Claudio Nolano -. La squadra è costruita su più livelli, tra punte di diamante, atleti esperti e giovani su cui abbiamo deciso di investire. L'obiettivo resta quello di crescere in vista di Los Angeles". 

