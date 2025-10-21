Colluttazione con polizia: muore ex atleta nero 36enne della Nfl

Doug Martin aveva giocato per i Tampa Bay Buccaneers: era indagato per un'irruzione in un'abitazione a Oakland
© Getty Images
L'ex giocatore di football americano Doug Martin è morto dopo una colluttazione con agenti di polizia che lo stavano prendendo in custodia mentre indagavano su un'irruzione in un'abitazione a Oakland, in California. Lo riportano i media Usa, citando le autorità locali.
L'atleta nero 36enne, noto soprattutto per la sua brillante carriera con i Tampa Bay Buccaneers della Nfl, ha perso i sensi dopo essere stato arrestato sabato mattina. È stato trasportato dai paramedici in ospedale, dove è morto. La causa del decesso non è stata resa nota. Sarà effettuata un'autopsia.