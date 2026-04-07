Milano-Cortina, mercoledì i medagliati al Quirinale in... pullman scoperto: elenco atleti e programma
Presentarsi al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in grande stile. Così accadrà per i medagliati di Milano-Cortina 2026 nella giornata di mercoledì 8 aprile, per la cerimonia di riconsegna del tricolore. Loro, insieme ai tecnici e anche a chi si è piazzato al quarto posto, arriveranno infatti in pullman scoperto, come anticipato dall'account social Italia Team.
Un modo per celebrare i 30 podi di Milano-Cortina per un'edizione storica delle olimpiadi invernali, record assoluto per la squadra azzurra.
Medagliati Milano-Cortina al Quirinale, il comunicato del Coni
"Mercoledì 8 aprile il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà la squadra italiana protagonista ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. La cerimonia si terrà al Quirinale, presso il Salone dei Corazzieri, con inizio alle ore 16.30. All’udienza prenderanno parte le atlete e gli atleti azzurri vincitori di medaglia, oltre a tecnici e dirigenti, guidati dal Presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, e dal Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Marco Giunio De Sanctis. Saranno presenti, su invito del Presidente Mattarella, anche le atlete e gli atleti che si sono classificati al quarto posto. Nel corso della cerimonia, al Capo dello Stato verrà riconsegnata la bandiera italiana da parte degli alfieri azzurri, Arianna Fontana, Federico Pellegrino, Federica Brignone e Amos Mosaner".
Milano-Cortina, l'elenco dei 50 atleti che saranno presenti al Quirinale
Di seguito, l'elenco degli atleti presenti mercoledì 8 aprile al Quirinale, divisi per federazione e disciplina.
Fisg
Short track: Chiara Betti, Elisa Confortola, Thomas Nadalini, Luca Spechenhauser, Pietro Sighel, Andrea Cassinelli, Arianna Sighel, Arianna Fontana.
Pattinaggio velocità: Michele Malfatti, Andrea Giovannini, Davide Ghiotto, Riccardo Lorello, Serena Pergher, Francesca Lollobrigida.
Pattinaggio figura: Sara Conti, Lara Naki Gutmann, Daniel Grassl, Matteo Rizzo, Niccolò Macii, Charlène Guignard, Marco Fabbri.
Curling: Amos Mosaner, Stefania Constantini.
Fisi
Slittino: Andrea Voetter, Marion Oberhofer, Emanuel Rieder, Simon Kainzwaldner, Dominik Fischnaller, Verena Hofer.
Freestyle Skiing: Simone Deromedis, Federico Tomasoni, Flora Tabanelli.
Snowboard: Lucia Dalmasso, Elisa Caffont, Michela Moioli, Lorenzo Sommariva.
Combinata nordica: Samuel Costa, Aaron Kostner.
Biathlon: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Lisa Vittozzi.
Sci di fondo: Elia Barp, Martino Carollo, Davide Graz, Federico Pellegrino.
Sci alpino: Lara Della Mea, Dominik Paris, Giovanni Franzoni, Federica Brignone, Sofia Goggia.