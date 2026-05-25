Playoff Nba, San Antonio si riporta 2-2 nella serie

25 Mag 2026 - 08:35
Con una grande prova difensiva, i San Antonio Spurs rispondono alle ultime due sconfitte e spazzano via gli Oklahoma City Thunder 103-82 in una gara-4 senza discussioni, pareggiando i conti nella serie sul 2-2. Victor Wembanyama è maestoso con 33 punti, 8 rimbalzi, 5 assist e 3 stoppate, guidando una difesa che tiene i campioni in carica al secondo punteggio più basso nella loro storia ai playoff. Shai Gilgeous-Alexander è il migliore dei suoi con 19 punti ma tira 6/15 dal campo in una serata storta in cui i Thunder segnano appena il 33% delle loro conclusioni con un pessimo 6/33 (18%) dalla lunga distanza. Finale Eastern Conference (3) New York Knicks vs (4) Cleveland Cavaliers 3-0 Gara 1: New York Knicks-Cleveland Cavaliers 115-104 Gara 2: New York Knicks-Cleveland Cavaliers 109-93 Gara 3: Cleveland Cavaliers-New York Knicks 108-121 Gara 4: Cleveland Cavaliers-New York Knicks 26/5 ore 2.00 Gara 5: New York Knicks-Cleveland Cavaliers* 28/5 ore 2.00 Gara 6: Cleveland Cavaliers-New York Knicks* 30/5 ore 2.00 Gara 7: New York Knicks-Cleveland Cavaliers* 1/6 ore 2.00 Finale Western Conference (1) Oklahoma City Thunder vs. (2)San Antonio Spurs 2-1 Gara 1: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 115-122 Gara 2: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 122-113 Gara 3: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 108-123 Gara 4: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 103-82 Gara 5: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs 27/05 ore 2.30 Gara 6: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder 29/05 ore 2.30 Gara 7: Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs* 31/05 ore 2.00 *se necessario

