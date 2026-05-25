Volley: Italia di Velasco batte Polonia 3-2 e vince torneo a Genova

Si chiude con la vittoria delle azzurre l'AIA Aequilibrium Cup Women Elite, decisivo questa sera è stato il successo delle campionesse del mondo contro la Polonia 3-2 (26-24, 18-25, 25-22, 22-25, 15-11). Al termine di un match molto combattuto, durato oltre due ore di gioco, Cambi e compagne sono riuscite ad avere la meglio sulla nazionale polacca. Sugli spalti, gremiti da circa 2000 spettatori, erano presenti anche il presidente federale Giuseppe Manfredi e il sindaco Silvia Salis, la cui amministrazione ha sostenuto in maniera importante il torneo, riportando così la grande pallavolo internazionale a Genova. L'MVP dell'AIA Aequilibrium Cup Women Elite è andato alla centrale azzurra Linda Manfredini. L'Italia ha così chiuso la tre giorni nel capoluogo ligure imbattuta, disputando tre test molto utili in vista della prima settimana di Volleyball Nations League: le azzurre dal 3 all'8 giugno saranno impegnata a Brasilia contro Bulgaria, Olanda, Turchia e Brasile.