Milano-Cortina 2025: Compagnoni tedofora per la seconda volta

Deborah Compagnoni, icona dello sci italiano al femminile, porterà per la seconda volta la fiamma olimpica dei Giochi Invernali. Dopo aver messo in bacheca tre ori olimpici e tre ori mondiali, la valtellinese sarà tedofora per Milano-Cortina 2026 dopo esserlo già stata in occasione di Torino 2006. "Da atleta ho partecipato a tre Olimpiadi ed è bellissimo, può sembrare una gara come le altre ma vale molto di più - ha dichiarato Compagnoni , Ambassador dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 - mi sono accorta di quanto un'Olimpiade rimanga nel cuore anche per le persone che la seguono senza essere degli sportivi. Questo evento avvicina tutti". "Ho sempre disputato le Olimpiadi all'estero, da cittadina italiana penso sia una grande emozione avere questo evento in Italia - ha aggiunto - sono un forte messaggio per la società perché lo sport unisce, confido nel messaggio finale, che lascino qualcosa di importante nella nostra Italia. Credo nei valori dello sport non solo come valori olimpici, ma anche nell'importanza della pratica sportiva per i giovani". "Sarà davvero emozionante portare la torcia e dare inizio alle Olimpiadi, ci aspettiamo un grande evento con tante emozioni da parte dei nostri atleti - ha concluso Deborah Compagnoni - quale fiamma mi porterò dentro? Una fiamma che ha significato di vicinanza e unione". Completano i primi tre selezionati lo sciatore di fondo Eros Zanotti e il cantante Mahmood.