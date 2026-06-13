La Superbike resta a Misano fino al 2031: c'è l'annuncio ufficiale

13 Giu 2026 - 17:34
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Il circuito di Misano Adriatico, nel Riminese, ospiterà il 'Round' dell'Emilia-Romagna del campionato mondiale Superbike fino al 2031. L'accordo di prolungamento è stato firmato dalla società Santa Monica, titolare dell'autodromo romagnolo e dai vertici del WorldSbk durante la tappa del campionato motociclistico in corso in questo week-end al 'Marco Simoncelli'. Misano è nel calendario del WorldSbk dal 1991 e con 33 round disputati è il terzo circuito per presenza nella storia del campionato, dopo Phillip Island e Assen.

L'edizione 2025 ha registrato 76.063 spettatori in circuito e una media di dieci milioni di telespettatori, tra gli ascolti più alti della stagione. Secondo uno studio di Trademark Italia del 2024, l'evento genera oltre 154.000 presenze turistiche e un indotto superiore a 28 milioni. "Il round dell'Emilia-Romagna — osserva Gregorio Lavilla, direttore esecutivo del WorldSbk — unisce una base di fan appassionata, una forte cultura del motorsport e un circuito che continua a evolversi con le esigenze del campionato."

Con questa intesa, argomenta il presidente della Regione, Michele de Pascale, "consolidiamo una storia che lega Misano al WorldSbk fin dal 1991. Assicurare continuità a questo appuntamento fino al 2031 è un traguardo che premia il lavoro svolto in Emilia-Romagna in questi anni e conferma la nostra Motor Valley come punto di riferimento internazionale degli sport motoristici".

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