La Superbike resta a Misano fino al 2031: c'è l'annuncio ufficiale

Il circuito di Misano Adriatico, nel Riminese, ospiterà il 'Round' dell'Emilia-Romagna del campionato mondiale Superbike fino al 2031. L'accordo di prolungamento è stato firmato dalla società Santa Monica, titolare dell'autodromo romagnolo e dai vertici del WorldSbk durante la tappa del campionato motociclistico in corso in questo week-end al 'Marco Simoncelli'. Misano è nel calendario del WorldSbk dal 1991 e con 33 round disputati è il terzo circuito per presenza nella storia del campionato, dopo Phillip Island e Assen.