Kimi 20, papà Marco racconta: "A un anno con me sul kart, a 10 cambiava le marce sulla Lamborghini"

25 Ago 2026 - 10:32
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Kimi Antonelli compie 20 anni da leader del mondiale di Formula 1 e tutta l'Italia lo festeggia. Compreso papà Marco, che a La Gazzetta dello Sport racconta i primi passi legati ai motori del figlio "Andy": "Nel 2007, sulla pista di Sarno, Kimi aveva appena compiuto un anno e lo avevamo portato con noi a questo evento con macchine stradali, da corsa e kart. In un momento libero ricordo di essermi seduto al volante di un kart ed essermelo messo in braccio. A quell’età di solito i bambini si spaventano con il rumore ma alla fine del giro Veronica, sua mamma, lo ha tirato giù dal kart e lui si è messo a piangere perché non voleva staccare le manine dal volante".

Un predestinato che già da giovanissimo sapeva come muoversi su una Lamborghini: "A dieci anni, sempre in braccio a me, abbiamo fatto alcuni giri di pista ad Adria con una Lamborghini Super Trofeo. Io frenavo e acceleravo, lui cambiava marcia. A un certo punto ci siamo trovati davvero in sintonia, andavamo parecchio forte e siamo andati in sovrasterzo alla prima staccata della pista: lui l’ha controllato perfettamente, come uno che l’aveva già fatto decine e decine di volte. Lì mi sono reso conto del suo talento".

Poi la Formula 1, obiettivo o sogno? "Il motorsport è sempre stato nella nostra vita quotidiana, non l'abbiamo mai vissuto come un obiettivo da raggiungere a ogni costo. È arrivata grazie al talento di Kimi ma anche a una giusta dose di fortuna nel trovare Mercedes che ha scelto di credere in lui".

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