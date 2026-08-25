Kimi 20, papà Marco racconta: "A un anno con me sul kart, a 10 cambiava le marce sulla Lamborghini"

Kimi Antonelli compie 20 anni da leader del mondiale di Formula 1 e tutta l'Italia lo festeggia. Compreso papà Marco, che a La Gazzetta dello Sport racconta i primi passi legati ai motori del figlio "Andy": "Nel 2007, sulla pista di Sarno, Kimi aveva appena compiuto un anno e lo avevamo portato con noi a questo evento con macchine stradali, da corsa e kart. In un momento libero ricordo di essermi seduto al volante di un kart ed essermelo messo in braccio. A quell’età di solito i bambini si spaventano con il rumore ma alla fine del giro Veronica, sua mamma, lo ha tirato giù dal kart e lui si è messo a piangere perché non voleva staccare le manine dal volante".