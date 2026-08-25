Castel Maggiore, intitolato un centro sportivo ad Alex Zanardi

25 Ago 2026 - 09:31
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

n centro sportivo sarà intitolato ad Alex Zanardi a Castel Maggiore, paese della provincia di Bologna dove il pilota e campione paralimpico morto il primo maggio è cresciuto. Lo ha deciso la giunta comunale, in relazione alla strattura in via Lirone 46, già 'Guido Guidi'. "La vicenda esistenziale e i successi sportivi di Alessandro Zanardi, nato a Bologna nel 1966, vissuto sin da bambino a Castel Maggiore, costituiscono un indiscutibile esempio di forza morale e resilienza da illustrare alla cittadinanza e in particolare alle giovani generazioni", dice il Comune. Per il sindaco Luca Vignoli "Alex Zanardi 'da Castel Maggiore' con la sua meravigliosa e incredibile tenacia, di fronte alle avversità che lo hanno travolto, ci ha mostrato che bisogna tenere sempre gli occhi fissi verso i propri sogni". La cerimonia di intitolazione del centro si terrà sabato 12 settembre alle 11.30, alla presenza di familiari, autorità, esponenti del mondo dello sport, cittadini, amici. 

Ultimi video

00:22
DICH LEOLUCA ORLANDO (PRESIDENTE FEDERAZIONE) DICH

Orlando: "Abbiamo fatto la storia"

00:28
MCH BASEBALL ARRAMPICATA MCH

Si arrampica sui ledwall pubblicitari per prendere al volo la pallina

00:52
MCH LANCIO PALLINA COLPISCE MCH

Quanto fa male una pallina a tutta velocità dritta sul polso?

01:35
Tennis, ansia Sinner

Tennis, ansia Sinner

02:26
MCH SPORT ROBOT UMANOIDI CINA MCH

Lo sport del futuro? Robot umanoide sfida un pugile

01:30
COBOLLI BIS MCH

Cobolli scatenato batte Jodar e poi risponde a un tifoso: "Sono forte anche io, cogl..."

01:59
Addio al mito Varenne

Addio al mito Varenne

02:07
VARENNE VOLO DA RECORD MCH

Varenne, l'indimenticabile volata da record del mondo

01:11
Tutti in ansia per Sinner

Tutti in ansia per Sinner

02:29
DICH SARA CURTIS A LINATE DICH

Curtis: "Il paragone con la Pellegrini è importante ma fa onore"

01:19
Verso Los Angeles 2028

Verso Los Angeles 2028

00:32
Nuova "acconciatura" per Lorenzo Benati dopo l'oro nella 4x400

Nuoto, Lorenzo Benati mantiene la promessa: via i capelli biondi dopo l'oro europeo in staffetta

00:54
DICH 4X400 DONNE BRONZO 16/8 DICH

La festa delle azzurre di bronzo: "Hamburger, patatine e coca-cola”

02:28
DICH 4X400 UOMINI ORO 16/8 DICH

L'Italia 4x400 zittisce gli inglesi: "Batterli in casa loro emozione incredibile"

02:08
DICH LARISSA IAPICHINO ORO 16/8 DICH

Iapichino: "Italia, è un momento bellissimo! Sono contenta perché..."

00:22
DICH LEOLUCA ORLANDO (PRESIDENTE FEDERAZIONE) DICH

Orlando: "Abbiamo fatto la storia"

I più visti di Altri Sport

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

COBOLLI BIS MCH

Cobolli scatenato batte Jodar e poi risponde a un tifoso: "Sono forte anche io, cogl..."

Addio a Varenne, il più grande trottatore di tutti i tempi aveva 31 anni: "Corri libero per sempre"

MCH BASEBALL ARRAMPICATA MCH

Si arrampica sui ledwall pubblicitari per prendere al volo la pallina

SRV TG5 ORE 20 NITTO ATP FINALS SU MEDIASET 10/02 SRV

Il colpo di Mediaset: le ATP Finals sulle nostre reti

MCH SPORT ROBOT UMANOIDI CINA MCH

Lo sport del futuro? Robot umanoide sfida un pugile

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
10:32
Kimi 20, papà Marco racconta: "A un anno con me sul kart, a 10 cambiava le marce sulla Lamborghini"
10:26
Tennis, qualificazioni Us Open: avanzano Cecchinato, Guerrieri e Passaro
10:02
Tennis: Alcaraz e Serena Williams oggi nel doppio misto agli Us Open
09:31
Castel Maggiore, intitolato un centro sportivo ad Alex Zanardi
Federer e Musetti
09:14
Us Open, Federer pronto al ritorno in campo: allenamento con Musetti