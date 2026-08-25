Castel Maggiore, intitolato un centro sportivo ad Alex Zanardi

n centro sportivo sarà intitolato ad Alex Zanardi a Castel Maggiore, paese della provincia di Bologna dove il pilota e campione paralimpico morto il primo maggio è cresciuto. Lo ha deciso la giunta comunale, in relazione alla strattura in via Lirone 46, già 'Guido Guidi'. "La vicenda esistenziale e i successi sportivi di Alessandro Zanardi, nato a Bologna nel 1966, vissuto sin da bambino a Castel Maggiore, costituiscono un indiscutibile esempio di forza morale e resilienza da illustrare alla cittadinanza e in particolare alle giovani generazioni", dice il Comune. Per il sindaco Luca Vignoli "Alex Zanardi 'da Castel Maggiore' con la sua meravigliosa e incredibile tenacia, di fronte alle avversità che lo hanno travolto, ci ha mostrato che bisogna tenere sempre gli occhi fissi verso i propri sogni". La cerimonia di intitolazione del centro si terrà sabato 12 settembre alle 11.30, alla presenza di familiari, autorità, esponenti del mondo dello sport, cittadini, amici.